Il Festival di Sanremo 2026 ha reso omaggio nella sua prima puntata a diverse figure che hanno contribuito a formare la storia della kermesse canora italiana e tra queste vi è anche Beppe Vessicchio famoso direttore d’orchestra che ha preseziato sul palco dell’Ariston fino a pochi anni fa.

Peppe Vessicchio, il ricordo del teatro Ariston

Il teatro Ariston ha reso omaggio al famoso direttore d’orchestra con un rvm che ne ha ricordato le più famose opere dirette nel corso della lunga carriera.

Il tutto è durato appena 3 minuti, un po’ poco per chi è diventato un’icona per la professione di direttore d’orchestra ed ha contribuito ad innalzare il livello dell’intero evento con classe e bravura.

No all’Ariston, lo sfogo della figlia del direttore

La figlia del direttore d’orchestra, Alessia, è intervenuta nella diretta Youtube di “Non è la tv” podcast di Fanpage.it che ha voluto omaggiare l’inizio del Festival.

“Io il Festival lo guarderò da Casa Vessicchio” così ha commentato la figlia delusa dalla mancata presenza all’Ariston.

Vessicchio era Sanremo al pari di Pippo Baudo, 50% lui, 50% Pippo ed invece saranno presenti in prima fila solo i figli dello storico presentatore morto lo scorso agosto.

Uno smacco di cui lei era già a conoscenza ma che sa di beffa, dopo che molti esponenti della musica e dello spettacolo l’hanno contattata per ricordare e onorare il padre.