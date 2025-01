Una possibile svolta potrebbe emergere nel caso di Ana Maria Henao Knezevich, l’ereditiera americana scomparsa a Madrid lo scorso febbraio. Questa mattina, resti ossei sono stati rinvenuti nel fiume Astico, a Piovene Rocchette, a Vicenza. Tra le ipotesi al vaglio c’è che i resti possano appartenere alla donna.

Vicenza, trovati resti di ossa: le indagini sulla scomparsa di Ana Maria Henao

David Knezevich, ex marito della donna, è detenuto a Miami e resta al centro delle indagini. Le accuse a suo carico sono estremamente gravi: omicidio, rapimento e violenza domestica. Se riconosciuto colpevole, potrebbe affrontare la pena di morte.

Ana Henao aveva deciso di lasciare Miami per trasferirsi a Madrid nel dicembre 2023, dopo aver divorziato dal marito. Stava cercando di ricostruire la sua vita, ma il 2 febbraio 2024, le telecamere di sorveglianza immortalano David Knezevich mentre entra nel palazzo dove Ana risiedeva, per poi uscire con un borsone sospetto. Da quel momento, non si hanno più notizie della donna.

Con una Peugeot 308 noleggiata, Knezevich attraversa la Spagna e il 4 febbraio arriva a Cogollo del Cengio, come confermato dai dati GPS e dalle celle telefoniche.

Le indagini nella zona vicentina erano già state avviate lo scorso agosto e poi riprese a novembre. Ora, i resti umani sono stati rinvenuti lungo il fiume Astico, a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, e si ipotizza che possano appartenere alla persona scomparsa. Tuttavia, si tratta ancora di un’ipotesi, e in queste ore verranno eseguiti accertamenti per determinarne l’identità.

La presunta morte di Ana Maria Henao Knezevich

L’inchiesta si concentra su un possibile movente economico: una eredità da 15 milioni di euro che Knezevich avrebbe perso a seguito del divorzio. I pubblici ministeri hanno deciso di posticipare il processo, originariamente fissato per febbraio 2025, a giugno, per consentire ulteriori ricerche sia a Madrid che a Cogollo del Cengio, ritenuto il luogo dove potrebbe essere stato nascosto il cadavere.