Vicepresidente Usa in Ungheria: endorsement esplicito a Viktor Orbán a pochi giorni dal voto

JD Vance si è schierato apertamente con Viktor Orbán durante un evento a Budapest il 7 aprile 2026, chiamando anche Donald Trump al telefono per un sostegno pubblico; la mossa suscita critiche dall'Unione Europea e accende il dibattito sulla sovranità elettorale

Il 7 aprile 2026 il vice-presidente statunitense JD Vance è intervenuto a Budapest in un appuntamento che ha avuto il sapore di un comizio pre-elettorale per il primo ministro Viktor Orbán. Durante la giornata, Vance ha accusato l’Unione Europea di pratiche di interferenza straniera nelle elezioni ungheresi e, nello stesso discorso, ha offerto un chiaro sostegno al leader conservatore, culminato con una chiamata in diretta a Donald Trump trasmessa via altoparlante ai presenti.

Il sostegno pubblico e la chiamata di Trump

Sul palco di Budapest, Vance ha alternato critiche a Bruxelles e lodi al governo di Orbán, definendolo un punto di riferimento per chi invoca la sovranità nazionale. In un gesto simbolico e molto commentato, il vice-presidente ha messo il presidente Donald Trump in vivavoce davanti alla folla, permettendo all’ex capo della Casa Bianca di rivolgere un messaggio di sostegno elettorale.

L’operazione è stata percepita da molti osservatori come una forma diretta di sostegno esterno alla campagna del leader ungherese, pratica tradizionalmente considerata inappropriata nelle relazioni diplomatiche tra alleati.

Retorica e simboli usati sul palco

Durante il comizio, Vance ha enfatizzato temi cari alla campagna di Orbán: sicurezza energetica, ruolo mediatorio rispetto al conflitto in Ucraina e la difesa dei valori cristiani occidentali. Le parole scelte mescolavano richiami storici e identitari con attacchi ai “burocrati” di Bruxelles, costruendo un quadro in cui l’Ungheria sarebbe diventata un modello alternativo per l’Europa. Molti passaggi del discorso erano studiati per risuonare con l’elettorato conservatore e con la base politica che ha favorito l’avvicinamento a movimenti simili negli Stati Uniti.

Accuse di interferenza e reazioni europee

Paradossalmente, mentre Vance denunciava quella che ha definito una “disgraceful” interferenza da parte di istituzioni europee, molti critici hanno sottolineato la contraddizione insita in un vice-presidente Usa che sferra un endorsement così esplicito in campagna. Bruxelles non è rimasta a guardare: un portavoce dell’Unione, Thomas Regnier, ha respinto l’idea di riaprire ai rifornimenti energetici da parte della Russia, definendola una scelta strategica pericolosa, e ha ricordato che il Digital Services Act impone obblighi alle piattaforme online per contrastare la disinformazione e proteggere i processi elettorali in Europa.

Il principio della sovranità elettorale

La reazione dell’UE ha insistito su un punto chiave: in Europa le elezioni restano una decisione dei cittadini, non di attori esterni né di algoritmi. Questo messaggio ha sottolineato come le istituzioni comunitarie interpretino le recenti accuse di Vance non solo come infondate, ma anche come un tentativo di delegittimare strumenti legali adottati proprio per proteggere le democrazie europee.

Implicazioni per la politica estera e la campagna

L’intervento di Vance e la partecipazione telefonica di Trump hanno ampliato la portata del confronto politico in Ungheria, trasformando quelle che sarebbero state dinamiche interne in un campo di scontro transatlantico. Per gli alleati europei, questa escalation solleva questioni su come rispondere a pressioni esterne quando sono esercitate da partner tradizionali. Per l’esecutivo di Orbán, l’appoggio Usa rappresenta un valore simbolico e un argomento da esibire in campagna, mentre gli avversari avvertono che tali interventi possano condizionare il risultato del voto.

La posizione dell’opposizione ungherese

Il leader dell’opposizione principale, Péter Magyar, ha cercato di minimizzare l’impatto dell’endorsement americano, sottolineando la speranza di mantenere buone relazioni con Washington indipendentemente dall’esito elettorale. Tuttavia, la presenza del vice-presidente Usa e le dichiarazioni pubbliche hanno già innescato un dibattito internazionale sul rispetto delle norme diplomatiche e sulla legittimità di interventi esterni nelle fasi decisive di una campagna.

Con le urne fissate per il 12 aprile 2026, la spinta esterna ricevuta da Orbán e la reazione di Bruxelles contribuiscono a rendere ancor più tesa la conclusione della campagna. Rimane da vedere se questo episodio influenzerà in modo determinante gli ultimi giorni di voto o se l’elettorato confermerà le scelte già maturate. In ogni caso, la visita del vice-presidente Usa ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra Washington, Budapest e Bruxelles, con effetti che potrebbero riverberarsi oltre il risultato elettorale.