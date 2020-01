“Questione di principio”, il primo estratto dall’album di Ghemon

Roma, 29 gen. (askanews) – Un anno dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Ghemon torna con il brano “Questione di principio”, primo estratto del nuovo disco “Scritto nelle Stelle” che uscirà il prossimo 20 marzo (Carosello Records / Artist First).

Un brano che è la sintesi del suo percorso dal 2007 a oggi: nella discografia di Ghemon, la centralità della parola, ma per “Questioni di Principio” il “verbo” è per l appunto principio, fondamenta del brano. Uscendo intatto – o per meglio dire rafforzato – dalle tempeste dell appartenenza al rap game e all esposizione mediatica del Festival di Sanremo, Ghemon scrive una sorta di preghiera, un brano motivazionale rivolto a se stesso, ma non solo. Negli anni la figura pubblica dell artista è stata vista affiancata a personaggi che hanno raggiunto traguardi grazie alla loro forza di volontà, “Questioni di Principio” è una ricetta che vede nell equilibrio di parole chiave proprio lo sprono per andare avanti.

Dal 29 gennaio è disponibile il video – tutto in bianco e nero – del brano (regia di Jacopo Ardolino) che rende questo messaggio ancor più esplicito e palese.

Il 2020 vede l artista protagonista anche nella sua dimensione più coinvolgente, quella live: il 3 aprile partirà “Scritto nelle Stelle Tour 2020” che toccherà le principali città italiane (una produzione OTR); il 4 aprile tappa all’Orion a Roma, il 10 a Firenze (Flog), l’11 a Bari (Demodè), il 17 a Treviso (New Age); il 18 a Brescia (Latteria Molloy), il 24 aprile all’Estragon a Bologna, il 29 a Torino (Hiroshima) e il 30 aprile all’Alcatraz a Milano.