“Cosa sarà” chiude la Festa del cinema di Roma e arriva in sala

Roma, 24 ott. (askanews) – Arriva nei cinema “Cosa sarà”, il film di Francesco Bruni presentato come evento di chiusura alla Festa del cinema di Roma. Il regista di “Scialla” e “Tutto quello che vuoi” porta sullo schermo una storia molto personale: la scoperta della malattia, le cure, il coinvolgimento di tutti i familiari in una vicenda complessa e dolorosa, raccontati con note drammatiche ma anche con accenti di commedia.

Il protagonista, Bruno, interpretato da Kim Rossi Stuart, è un regista separato con due figli. Quando scopre di avere una forma di leucemia si affida a un’ematologa che lo guida nel percorso a ostacoli verso la guarigione, mentre lui e la sua famiglia intraprenderanno un inatteso percorso di rinascita.

Le donne, come abbiamo visto spesso nei film di Bruni, risultano più forti, solide e tenaci, ma, come ha spiegato il regista, in “Cosa sarà” gli uomini rivendicano la loro debolezza, mentre stanno imparando ad accettarla.