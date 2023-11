Vigonovo, picchia la moglie in strada: 71enne arrestato

A Tombelle di Vigonovo, frazione situata nel comune dove la ventiduenne Giulia Cecchettin è stata uccisa sono stati vissuti nuovamente attimi di tensione. Un uomo di 71 anni ha aggredito sua moglie per strada. La donna è stata salvata grazie all’intervento di un gruppo di giovani che ha segnalato l’uomo alle forze dell’ordine. Stando a quanto si apprende, i ragazzi sono riusciti a risalire al settantunenne attraverso il suo numero di targa.

Vigonovo, picchia la moglie in strada: salvata da un gruppo di ragazzi

I giovani, avendo avvistato l’uomo che stava picchiando la donna, si sarebbero frapposti tra il settantunenne e quest’ultima. Avrebbero dunque cercato di persuadere la donna a non salire in macchina senza tuttavia riuscirci. Preso nota della targa della macchina, è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che si sono messi alla ricerca dell’anziano. I militari si sono poi recati nell’abitazione dei due coniugi a Legnaro. Il settantunenne non ha inizialmente risposto.

L’arresto e l’operazione di mediazione

Trascorso altro tempo, l’uomo, evidentemente agitato, è apparso da una finestra situata al piano terra. Dopo una lunga operazione di intermediazione, l’anziano ha lasciato andare la donna verso le una di notte. Alle tre ha finalmente ceduto. Infine, dopo l’arresto, è stato trasferito al carcere Due Palazzi.