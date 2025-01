La villa sul Lago di Como

Villa Matilda, situata sulla riva orientale del Lago di Como, è diventata oggetto di discussione tra i fan e i media. Acquistata nel 2023 da Chiara Ferragni e Fedez, la dimora ha attirato l’attenzione non solo per la sua bellezza, ma anche per le recenti voci riguardanti una presunta vendita. La villa, con una superficie di 400 metri quadrati, è disposta su due livelli e circondata da un giardino di 1.000 metri quadrati, una cascata naturale e una piscina panoramica a sfioro, rappresenta un angolo di paradiso per chi cerca tranquillità e bellezza.

Le voci di vendita

Negli ultimi giorni, si è diffusa la notizia che Villa Matilda fosse stata venduta a un facoltoso inglese per circa 10 milioni di euro. Tuttavia, questa informazione è stata prontamente smentita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, che ha invitato i giornalisti a verificare le fonti prima di riportare notizie potenzialmente false. La smentita ha sollevato interrogativi sulla veridicità delle informazioni circolanti e ha portato i fan a chiedere direttamente a Chiara Ferragni chiarimenti sulla situazione della villa.

La risposta di Chiara Ferragni

In risposta a un follower sui social, Chiara ha confermato che la villa è in vendita, specificando che “era la casa del mio ex marito e la sta vendendo”. Questa affermazione ha suscitato ulteriori discussioni, poiché molti si sono chiesti se la villa fosse stata effettivamente condivisa tra i due ex coniugi o se fosse considerata esclusivamente di Fedez. La risposta di Chiara ha chiarito che, nonostante la separazione, la villa rimane un argomento di interesse e discussione tra i fan e i media.

Un luogo di ricordi

Durante l’estate del 2023, Chiara e Fedez hanno trascorso momenti indimenticabili a Villa Matilda, documentando le loro giornate con i figli Leone e Vittoria sui social. La villa, accessibile solo tramite 300 scalini o in barca, è diventata un simbolo della loro vita familiare e della loro storia insieme. Ora, con la vendita in corso, i fan si chiedono quale sarà il futuro di questo luogo carico di ricordi e emozioni.