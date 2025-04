Vincenzo De Luca escluso dalla corsa per il terzo mandato in Campania

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che segna un punto di svolta nella politica campana, dichiarando incostituzionale la legge regionale che avrebbe permesso a Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo come governatore della Campania. Questa decisione non solo chiude la porta a De Luca, ma ha anche ripercussioni significative per altri presidenti di Regione, come Luca Zaia del Veneto, che si trovano in situazioni analoghe.

Il contesto normativo

La Consulta ha sottolineato che la legge campana viola l’articolo 122 della Costituzione, il quale stabilisce che il legislatore regionale deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica. In particolare, il divieto di un terzo mandato consecutivo è considerato essenziale per garantire un ricambio democratico nella leadership politica. L’Avvocato dello Stato, Ruggero Di Martino, ha evidenziato che la normativa statale è chiara e stabilisce il limite dei due mandati consecutivi, rendendo impossibile la candidatura di chi ha già ricoperto tale carica per due volte.

Le reazioni alla sentenza

La reazione di De Luca alla sentenza è stata di forte critica, definendo la decisione della Consulta come una “tesi strampalata” e denunciando un’interpretazione giuridica che, a suo avviso, non tiene conto della realtà politica. Ha anche ironizzato sul fatto che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini, alludendo alla necessità di rimuovere la scritta “la legge è uguale per tutti” dai tribunali italiani. Dall’altra parte, Zaia ha commentato che la sentenza è di natura tecnica e non entra nel merito della questione politica, ma chiarisce semplicemente che chi ha già ricoperto due mandati non può candidarsi per un terzo.

Le implicazioni future

Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico in Campania e oltre. Con De Luca escluso dalla corsa, si apre un nuovo capitolo per il centrosinistra, che dovrà trovare un candidato forte in vista delle prossime elezioni. La questione del limite ai mandati potrebbe anche riemergere in altre Regioni, sollevando dibattiti sulla necessità di una riforma legislativa che possa chiarire e uniformare le regole in materia di elezioni regionali. La sentenza della Corte Costituzionale, quindi, non è solo una vittoria per la legalità, ma un invito a riflettere sul futuro della governance regionale in Italia.