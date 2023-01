Violenta una donna e tenta di ucciderla: chiesta maxi condanna

Chiesta maxi condanna a 14 anni e 8 mesi per Ionel Ioanescu (41 anni).

L’uomo, romeno di professione operaio, avrebbe violentato e tentato di uccidere una donna 33enne. L’episodio sarebbe accaduto la notte tra l’1 e il 2 febbraio scorso a Pisa. Ioanescu, residente a Taranto, avrebbe picchiato la ragazza (originaria della Valdera) con una furia selvaggia, abusando di lei mentre era svenuta dopo essere stata stretta al collo. La giovane si è salvata per miracolo dal suo presunto aguzzino.

Chiesta Maxi condanna a presunto violentatore: processo svolto con rito abbreviato

Come informa il Tirreno, Ioanescu è accusato di omicidio aggravato e violenza sessuale. Lo scorso 11 gennaio il pm Flavia Alemi ha chiesto, nei confronti dell’uomo, una condanna a 14 anni e 8 mesi. Il processo si svolge con rito abbreviato dinanzi al gup Giuseppe Laghezza. L’operaio romeno è stato arrestato dalla squadra mobile in seguito alle dichiarazioni della 33enne e i riscontri pervenuti presso un appartamento sito in via Vespucci.

Sarebbe stata soffocata e stordita

Ioanescu si trova in carcere da un anno per le accuse nei suoi confronti. É assistito dall’avvocato Giuseppe Risola. L’uomo avrebbe cercato (finché non verrà dichiarata la sua effettiva colpevolezza il condizionale è d’obbligo) di togliere la vita a una donna conosciuta in un locale. La giovane sarebbe stata in seguito abusata dallo stesso, non prima di averla soffocata e stordita. Pare che le prove a carico del 41enne siano inequivocabili e il giudizio dovrebbe chiudersi a breve.