Donna violentata per 5 giorni in un palazzo a Mestre

Una donna è stata violentata ripetutamente per 5 giorni consecutivi ma nessuno si è accorto di quanto stesse succedendo, la comunità di Mestre e sotto shock.

Ennesimo episodio di violenza sulle donne questa volta si è consumato a Mestre in provinicia di Venezia tuttavia questa notizia è arrivata in ritardo e non ha avuto il consueto eco mediatico nonostante il caso che vi andremo a raccontare sia davvero pesante.

Donna violentata per 5 giorni dal suo carnefice

Una donna è stata violentata per 5 giorni consecutivi a Mestre, all’interno di un palazzo abbandonato. La notizia è stata riportata dai giornali locali e successivamente ha avuto una maggiore risonanza tramite le agenzie stampa come l’Ansa.

Le violenze sono state consumate in un palazzo situato nel centro cittadino, complice lo stato di abbandono ora è uno spazio frequentato da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora.

Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire le violenze grazie alle telecamere presenti ed ora stanno cercando di capire chi oltre al violentatore possa essere entrato nella struttura.

Chi è l’autore del gesto e come si è liberata la donna

L’autore del gesto è un uomo di 32 anni, stessa età della vittima, non è chiaro al momento se i due si conoscessero o se la scelta della vittima fosse stata casuale.

La donna si è liberata approfittando di un momento di disattenzione dell’uomo riuscendo a raggiungere il giardino e chiedendo aiuto a passanti e negozianti della zona. Ciò nonostante l’uomo ha provato a riportare la donna nel palazzo abbandonato ma è stato bloccato dagli agenti di Polizia.