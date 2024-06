Aversa, violento incendio: le fiamme in un deposito

L’incendio è divampato poco dopo le 12 di questa mattina, mercoledì 19 giugno, in un deposito di articoli sanitari e di termoidraulica in viale Europa ad Aversa.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme

Scattato l’allarme sono arrivati sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco: sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento da parte dei caschi rossi del locale distaccamento, insieme ad altre squadre chiamate come rinforzi.

Forte preoccupazione per le fiamme vicinissime ad alcune abitazioni invase da una grossa nube di fumo nero, visibile anche dai comuni limitrofi a distanza di chilometri, tra cui Gricignano, Teverola e Marcianise. Al momento il fumo si sta alzando verso l’alto, ma se dovesse abbassarsi l’inalazione delle particelle potrebbe raggiungere il suolo, influenzando l’aria respirata dalla popolazione nella zona colpita dal vasto incendio in queste ore.

Le indagini delle forze dell’ordine

Attualmente non sono stati segnalati decessi, ma si teme per le strutture vicine al rogo. Sul posto presenti le forze dell’ordine che indagano sulle cause, al momento ancora ignote, che possano aver fatto divampare le fiamme.

Il consiglio in queste ore è quello di tenere chiuse le finestre come misura precauzionale e di evitare l’esposizione all’aperto di bambini e soggetti fragili.