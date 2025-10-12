Paura sull’autostrada A2 per un scontro tra ultras di Casertana e Catania: traffico in tilt. La situazione.

Violento scontro tra ultras in autostrada A2: lancio di pietre e fumogeni

Sabato sera di terrore sull’autostrada A2 all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte dove, presso l’area di Servizio Salerno, sono entrati in contatto gli ultras di Casertana e Catania.

Circa 150 tifosi tra le due squadre che rientravano dalle rispettive trasferte a Picerno e Giugliano. I due gruppi si sono fronteggiati nel bel mezzo delle corsie e si sarebbero lanciati a vicenda pietre e fumogeni, che hanno rischiato anche di colpire le auto che stavano transitando i quel momento. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polstrada e altre forze dell’ordine, non si registrano persone rimaste ferite.

Violento scontro tra ultras in autostrada A2: traffico in tilt

Gli ultras di Casertana e Catania sono entrati in contatti sull’autostrada A2. Immediato l’intervento della Polstrada e di altre forze dell’ordine, costrette a chiudere temporaneamente il tratto di autostrada nei pressi di San Mango Piemonte per ragioni di sicurezza. Come detto non si registrano al momento persone ferite, le autorità stanno indagando al fine di stabilire l’esatta dinamica dello scontro e individuare i responsabili.