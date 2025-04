Indagini in corso per chiarire i dettagli di un'aggressione che ha scosso la comunità.

Un’aggressione inquietante

La recente aggressione avvenuta a Mestre ha sollevato un’ondata di indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Un uomo di 45 anni, Massimiliano Mulas, è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazzina di 11 anni. Le indagini hanno portato alla luce dettagli inquietanti che suggeriscono una pianificazione meticolosa da parte dell’aggressore. Secondo gli inquirenti, Mulas potrebbe aver seguito la giovane vittima per giorni, rendendo l’atto non solo violento, ma anche premeditato.

La dinamica dell’aggressione

La violenza si è consumata giovedì pomeriggio, mentre la ragazzina tornava a casa dopo la palestra. Durante il tragitto sui mezzi pubblici, ha avvertito di essere seguita e ha contattato un’amica per chiedere aiuto. Nonostante i suoi tentativi di fuggire, una volta arrivata a casa, l’aggressore è riuscito a sorprenderla, spingendola all’interno dell’abitazione. Questo luogo, situato in un rione di Mestre caratterizzato da viuzze strette, ha reso difficile per la vittima trovare rifugio o aiuto immediato.

Il profilo dell’aggressore

Massimiliano Mulas, originario della Sardegna, ha un passato criminale significativo, con precedenti per rapine e violenze sessuali. Dopo l’aggressione, è tornato a casa a Padova, dove ha tentato di disfarsi dei vestiti indossati durante il crimine. Tuttavia, un marsupio dimenticato a casa della vittima ha fornito agli investigatori un elemento cruciale per risalire alla sua identità. I carabinieri del comando provinciale di Venezia stanno ora esaminando i movimenti di Mulas nei giorni precedenti l’aggressione, cercando di ricostruire il suo comportamento e le sue intenzioni.

Le reazioni della comunità

La notizia dell’aggressione ha scosso profondamente la comunità di Mestre, portando a un dibattito acceso sulla sicurezza delle donne e dei minori. Molti cittadini chiedono misure più severe per prevenire simili atti di violenza e garantire la sicurezza nelle strade. Le autorità locali sono sotto pressione per rispondere a queste preoccupazioni e per garantire che giustizia venga fatta per la giovane vittima e la sua famiglia.