Violenza domestica a Calcinaia: arrestato un uomo per maltrattamenti

Un episodio di violenza in piena notte

Ieri sera, a Calcinaia, un tranquillo comune nel Pisano, si è verificato un grave episodio di violenza domestica. Un uomo, di origine straniera e già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito la propria convivente mentre la donna teneva in braccio il loro bambino di pochi mesi. La scena, scioccante e inaccettabile, è stata testimoniata da un passante che, rendendosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente contattato il numero unico delle emergenze, il 112.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza del cittadino, i carabinieri sono giunti rapidamente sul posto e hanno bloccato l’aggressore, arrestandolo in flagranza di reato. L’uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, poiché ha reagito violentemente anche nei confronti dei militari intervenuti. Durante l’arresto, ha mostrato un comportamento aggressivo, sputando e insultando i carabinieri, oltre a spintonarli e strattonarli mentre veniva accompagnato in caserma.

Le conseguenze dell’aggressione

La donna aggredita ha riportato una ferita al labbro, segno tangibile della violenza subita. Interrogata dagli inquirenti, ha rivelato di aver già subito in passato episodi simili di violenza da parte del compagno. Questo triste racconto mette in luce un problema più ampio, quello della violenza domestica, che spesso rimane nascosto e silenzioso. L’aggressore, dopo essere stato medicato al pronto soccorso di Pisa per il suo stato di ubriachezza e per l’assunzione di sostanze stupefacenti, è stato trasferito in carcere, dove dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.