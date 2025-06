Vip e diete, il nutrizionista:'"Da loro outing di messaggi sbagliati"

Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) – Dalla dieta liquida di Federica Pellegrini alla "drastica" di Fernanda Lessa (-10 chili in un mese, con uova e insalata, yogurt e frutti rossi e centrifughe di frutta al mattino, oltre a melone e liquidi per smorzare la fame), ai 7 litri di acqua di Bolle che da 15 anni non mangia carne e che preferisce riso e farro a pasta e carboidrati.

D'estate i Vip fanno 'outing' e sui social dispensano consigli su come perdere peso in pochi giorni. L'ultimo, ma solo in ordine di tempo, è Cesare Cremonini che pochi giorni prima del suo nuovo tour ha rivelato la 'formula' adottata per tornare sul palco con una forma psicofisica eccellente: "Dalla mia dieta ho tolto zucchero e alcol" perché insieme ai social "sono i veleni di oggi", la spiegazione del cantautore bolognese. "Per uomini e donne di successo il problema è perdere chili e non stare in salute, quindi dispensano consigli su come perdere peso in poco tempo. Niente di più sbagliato, quelle che decantano sono scorciatoie pericolose". Così all'Adnkronos Salute Giorgio Calabrese, presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute, 'bacchetta' attori, cantanti, in generale i personaggi famosi, "dai quali arrivano il più delle volte messaggi non veritieri e fuorvianti. A Cremonini, di cui apprezzo la musica – sorride lo specialista – dico di continuare a scrivere belle canzoni perché ho difficoltà a considerarlo un collega dietologo e nutrizionista".

Salvare (il più possibile) la linea in vista della prova costume per Calabrese si può, "purché ci si affidi a persone esperte, medici specialisti in dietologia e nutrizione. E' bene sapere – sottolinea – che se una persona rinuncia al sale e agli zuccheri si sgonfia, ma non dimagrisce, e che perdere 5-7 kg è un traguardo raggiungibile solo con gradualità. Farlo seguendo diete drastiche, invece, è pericoloso perché quei chili persi si riprendono con tutti gli interessi, come dico io 'con tassi da usurai'. Ecco perché ad attori, cantanti, sportivi, e a personaggi dello spettacolo in generale, dico che ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro. Bisogna stare molto attenti quando si parla di salute". Il riferimento è anche Federica Pellegrini. In una recente intervista l'ex campionessa ha raccontato che per avere un fisico tonico e definito ha un'arma segreta: "Un giorno di dieta liquida, con consumo esclusivo di centrifughe, succhi e minestre, per sentirmi più leggera".

"Anche assumere liquidi su liquidi è pericoloso – avverte il nutrizionista – perché c'è un sovraccarico per il cuore. Inoltre, ognuno di noi è diverso, ha un metabolismo diverso che deve conoscere e non limitarsi a pensare al dimagrimento. Per non parlare del messaggio 'no sugar no salt', molto superficiale", conclude Calabrese.