Virginia Mihajlovic ha dato alla luce il suo secondo bambino: scopriamo l'interpretazione del nome.

Virginia Mihajlovic, figlia del noto calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, è di recente diventata madre per la seconda volta. Nelle ultime ore, ha dato vita al suo secondo nascituro, una bella notizia che è stata resa pubblica dal padre del piccolo, Alessandro Vogliacco, anch’egli calciatore al Genoa. Vogliacco ha annunciato la novità sulla sua Storia di Instagram che il neo papà è ora un duplice padre. “Leone Sinisa Vogliacco è venuto al mondo. Grazie mia amata, sei un vero miracolo della natura”, ha pubblicato il marito della ex concorrente di ‘L’Isola dei Famosi’. L’annuncio è stato fatto anche dalla nonna Arianna sui social network con un cuore color blu. Chiaramente, non poteva mancare il benvenuto da parte della sorella Viktorija: “Benvenuto nel mondo, Leone Sinisa”. Il nome che Virginia ha scelto per il suo secondogenito riveste un grande significato per lei e la sua famiglia. Virginia Mihajlovic: l’origine del nome del secondo figlio Deriva da un toccante tributo a suo padre, Sinisa Mihajlovic. Lo ha rivelato Virginia durante un’intervista recente con Verissimo, quando ha comunicato la sua seconda attesa. In quella occasione, la ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ aveva ufficialmente rivelato a tutti la sua gravidanza. Prima di allora, solo i membri della sua famiglia erano al corrente della notizia. Questo perché Virginia ha avuto una gravidanza complicata e ha scelto di aspettare l’intervista con Silvia Toffanin per rivelare la lieta novità. Come Giulia Salemi che recentemente ha rivelato il genere del suo primo frutto d’amore con Pierpaolo Pretelli, anche Virginia ha divulgato il sesso del bambino a Verissimo. Grazie a questa occasione, la giovane Mihajlovic ha rivelato anche il nome del nascituro, Leone Sinisa.

