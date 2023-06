Home > Askanews > Visita del primo ministro canadese Justin Trudeau a Kiev Visita del primo ministro canadese Justin Trudeau a Kiev

Roma, 10 giu. (askanews) – Il primo ministro canadese Justin Trudeau è arrivato a sorpresa a Kiev. Ha passeggiato nella capitale ucraina, si è recato in visita al Muro del Ricordo per i caduti e ha deposto una corona di fiori per i soldati morti. Durante la sua visita si è anche fermato a un’esposizione all’aperto di veicoli militari distrutti, in piazza Mykhailivska, e ha incontrato alcuni soldati ucraini che si sono addestrati in Canada.

Roma, 10 giu. (askanews) - Il primo ministro canadese Justin Trudeau è arrivato a sorpresa a Kiev. Ha passeggiato nella capitale ucraina, si è recato in visita al Muro del Ricordo per i caduti e ha deposto una corona di fiori per i soldati morti. Durante la sua visita si è anche fermato a un'e...