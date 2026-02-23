Visita di Mattarella a Niscemi: il capo dello Stato nella zona rossa colpita dalla frana

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Niscemi per verificare gli effetti della frana, parlare con i residenti e mostrare la vicinanza delle istituzioni

FLASH – Nelle ultime ore il presidente della Repubblica, Sergio mattarella, ha visitato Niscemi per valutare i danni causati da una frana. Sul posto il capo dello Stato ha sorvolato l’area in elicottero e ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa per ascoltare le testimonianze della popolazione.

La visita è avvenuta a Niscemi ed è motivata dalla necessità di una verifica diretta dei danni e delle condizioni di sicurezza.

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di centinaia di cittadini radunati nella piazza principale.

Il sopralluogo e gli incontri istituzionali

Il presidente ha compiuto un’ispezione nella zona rossa, area sottoposta a divieto di accesso per rischio instabilità del terreno. Durante il sopralluogo ha parlato con residenti e amministratori locali.

Le autorità locali hanno fornito al capo dello Stato una relazione preliminare sui danni infrastrutturali e sulle esigenze immediate della popolazione. I tecnici presenti hanno illustrato le prime valutazioni sul rischio di ulteriori smottamenti.

La reazione della popolazione

Centinaia di cittadini hanno accolto Mattarella con un lungo applauso. I residenti hanno chiesto che la situazione non venga dimenticata dalle istituzioni e hanno riportato disagi immediati legati a perdite materiali e a precarie condizioni di sicurezza.

La situazione si evolve rapidamente: le autorità competenti hanno annunciato sopralluoghi tecnici aggiuntivi e un monitoraggio continuo dell’area.

AGGIORNAMENTO ORE: la situazione si evolve rapidamente. Sul posto i nostri inviati confermano che il presidente ha inizialmente sorvolato l’area colpita per ottenere una visione d’insieme dell’entità del movimento franoso. Successivamente ha incontrato le componenti operative impegnate nell’emergenza, tra cui le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Protezione civile, guidata dal commissario straordinario Fabio Ciciliano.

Coordinamento degli interventi

Durante il sopralluogo nella zona rossa il colloquio con il capo della Protezione civile ha fatto il punto sul piano di intervento e sulle priorità operative. È emersa la necessità di un coordinamento rapido tra istituzioni locali e strutture nazionali. L’obiettivo è garantire assistenza immediata e misure di sicurezza per le aree inaccessibili.

Dialogo con la comunità e messaggi di vicinanza

Il presidente ha rivolto parole di sostegno ai residenti colpiti e ha ascoltato le preoccupazioni dei rappresentanti locali. Le autorità hanno confermato l’avvio di sopralluoghi tecnici aggiuntivi e il rafforzamento del monitoraggio geotecnico dell’area. Restano attive le misure per la tutela delle persone e delle infrastrutture.

AGGIORNAMENTO ORE: Sul posto i nostri inviati confermano che il presidente ha proseguito gli incontri con la popolazione.

Alla presenza del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, il capo dello Stato si è fermato più volte per parlare con i residenti colpiti. Ha dato strette di mano e ascoltato testimonianze dirette. I cittadini hanno rivolto appelli a non essere dimenticati. Il presidente ha ribadito che lo sostegno dello Stato resterà alto e costante.

Testimonianze e reazioni locali

Tra le persone incontrate figurava chi ha perso l’abitazione. L’architetto Roberto Palumbo ha espresso sorpresa e gratitudine per l’attenzione del presidente. Mattarella ha assicurato impegno e vicinanza alla comunità. Il sindaco Conti ha definito la visita un messaggio di speranza e uno stimolo a lavorare per il futuro, con attenzione alle nuove generazioni.

Scuole, aiuti economici e prospettive di ricostruzione

Le autorità locali e nazionali hanno delineato priorità immediate: messa in sicurezza degli edifici, interventi per le scuole e accesso agli aiuti economici. Sul piano operativo sono previste verifiche tecniche e sopralluoghi mirati. La ricostruzione sarà programmata in collaborazione con le istituzioni competenti e con il supporto tecnico specializzato.

Sul piano sociale, il Presidente ha dedicato attenzione alle scuole coinvolte.

Alcuni istituti sono stati dichiarati inagibili e gli studenti sono stati temporaneamente trasferiti in strutture alternative. Tra queste figurano la Scuola Mario Gori e la Scuola Sciascia, che ospitano alunni provenienti da edifici danneggiati. La situazione ha messo in evidenza la necessità di soluzioni rapide per garantire la continuità didattica in condizioni di sicurezza.

Parallelamente, sono stati predisposti aiuti economici per le famiglie coinvolte. Le prime erogazioni di contributi rappresentano un primo passo per sostenere chi ha subito l’evacuazione o la perdita dell’abitazione. L’avvio dei pagamenti è stato segnalato come misura immediata, mentre si programmano interventi più duraturi per la ricostruzione.

Il ruolo delle istituzioni regionali e il messaggio finale

Le istituzioni regionali sono coinvolte nella gestione delle emergenze e nella pianificazione degli interventi. Gli enti coordinano verifiche tecniche, assegnazione di risorse e supporto alle scuole. Il messaggio ufficiale sottolinea l’urgenza di procedure chiare e tempi certi per il ritorno alla normalità.

AGGIORNAMENTO ORE: Anche la Regione Siciliana ha espresso apprezzamento per la visita, con il presidente Renato Schifani che ha definito la presenza del capo dello Stato prova tangibile dell'attenzione istituzionale verso la comunità di Niscemi. Le dichiarazioni ufficiali hanno sollecitato solidarietà nazionale e collaborazione tra enti per accompagnare la ripresa.

Con parole di incoraggiamento e la promessa di proseguire l’impegno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato il paese dopo un incontro che ha coniugato valore simbolico e controllo operativo. La giornata ha ribadito che, in situazione di emergenza, il contatto diretto tra istituzioni e cittadini è fondamentale per pianificare interventi efficaci e sostenere la ripresa sociale ed economica del territorio.