Un’accoglienza solenne al Quirinale

Il primo giorno della visita di Stato in Italia da parte dei reali britannici ha avuto inizio con una cerimonia di benvenuto al Quirinale. Re Carlo III, accompagnato dalla moglie Camilla, è stato accolto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla figlia Laura. L’atmosfera era carica di emozione, con i picchetti delle diverse armi schierati ai lati per rendere onore ai sovrani. I 32 corazzieri in uniforme di gala hanno scortato il re fino al palazzo, mentre nel cortile risuonavano gli inni nazionali. La bandiera britannica è stata issata accanto a quella italiana ed europea, simbolo di un legame storico e culturale tra i due paesi.

Un garden party con la comunità britannica

Durante un garden party tenutosi a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, Re Carlo ha espresso la sua gioia per la visita, sottolineando che “non ci sia mai abbastanza tempo per vedere tutto ciò che c’è da vedere”. In un momento toccante, il sovrano ha anche espresso le sue preghiere per Papa Francesco, in un incontro con esponenti di diverse fedi. Il programma della visita inizialmente prevedeva un’udienza con il Papa, ma questo appuntamento è stato rinviato a causa delle condizioni di salute del Pontefice, un segno della delicatezza della situazione attuale.

Omaggio all’Altare della Patria

Il programma della giornata ha incluso un significativo omaggio all’Altare della Patria, dove Re Carlo e la regina Camilla hanno reso omaggio al milite ignoto. Accompagnati dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, i reali hanno assistito all’esecuzione degli inni nazionali e hanno partecipato a una cerimonia solenne, che ha incluso un minuto di silenzio. La presenza di 200 militari italiani, provenienti da diverse forze armate, ha reso l’evento ancora più maestoso. La regina Camilla, con la sua eleganza, ha indossato una spilla storica appartenuta alla regina Vittoria, un gesto che ha sottolineato il legame tra le due monarchie.

Visita al Colosseo: un simbolo di storia e cultura

Nel pomeriggio, i reali britannici hanno visitato il Parco archeologico del Colosseo, un simbolo delle vestigia romane. Questa tappa ha rappresentato un momento di riflessione sulla storia condivisa tra Italia e Regno Unito. La visita al Colosseo non è stata solo un’opportunità per ammirare uno dei monumenti più iconici al mondo, ma anche un modo per celebrare la ricchezza culturale che unisce i due paesi. La giornata si è conclusa con un’atmosfera di cordialità e rispetto reciproco, elementi fondamentali per rafforzare i legami diplomatici e culturali.