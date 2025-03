Il presidente della Repubblica italiana in visita a Kyoto e Hiroshima per rafforzare i legami bilaterali.

Il viaggio di Mattarella in Giappone

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha intrapreso una visita di Stato in Giappone, un evento che segna un importante passo nei rapporti bilaterali tra i due paesi. La sua seconda tappa è Kyoto, una città ricca di storia e cultura, famosa per i suoi templi e giardini. Accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, Mattarella ha scelto di spostarsi da Tokyo a Kyoto utilizzando il famoso treno veloce Shinkansen, simbolo dell’innovazione giapponese.

Visita al tempio Nanzen-ji

Una volta arrivato a Kyoto, il presidente ha effettuato una visita privata al tempio Nanzen-ji, uno dei luoghi più significativi della tradizione buddista giapponese. Questo tempio, che risale al XIII secolo, è noto per la sua architettura affascinante e i suoi giardini zen, che offrono un’atmosfera di pace e riflessione. La visita di Mattarella rappresenta un omaggio alla cultura giapponese e un’opportunità per approfondire la conoscenza reciproca tra Italia e Giappone.

Incontro con i cittadini italiani

Durante il soggiorno a Kyoto, il presidente incontrerà anche una delegazione di cittadini italiani residenti in Giappone. Questo incontro è un momento significativo per ascoltare le esperienze e le sfide della comunità italiana all’estero, rafforzando così i legami tra i due paesi. La presenza di Mattarella in Giappone sottolinea l’importanza della diaspora italiana e il ruolo che essa gioca nel promuovere la cultura e i valori italiani nel mondo.

Prossima tappa: Hiroshima

Dopo Kyoto, il presidente Mattarella si dirigerà verso Hiroshima, dove si svolgerà la sua ultima tappa in Giappone. Hiroshima, nota per la sua storia tragica e il messaggio di pace che porta, rappresenta un’importante opportunità per discutere temi globali come la pace e la cooperazione internazionale. La visita di Mattarella in questa città simbolica è un chiaro segnale dell’impegno dell’Italia per un mondo più pacifico e collaborativo.