Visita il link per visualizzare i video su leggo....

Visita il link per visualizzare i video su leggo....

Durante una recente visita a 'Domenica In', Renzo Arbore ha raccontato diversi ricordi legati alla sua carriera, affermando di essere sempre rimasto fedele alla radio e alla televisione, nonostante numerose offerte di cambio di canale. Ha espresso un forte legame con la radio, da cui ha tratto la propria formazione musicale dalla sua infanzia a Foggia.

Durante una recente apparizione come ospite a ‘Domenica In’ di Mara Venier, Renzo Arbore ha condiviso vari ricordi e storie della sua carriera. Ha affermato: “Tra i miei coetanei, sono l’unico che non ha mai cambiato canale, nonostante le numerose proposte e la tentazione. Sono rimasto sempre fedele alla radio e alla televisione. Infatti, sono cresciuto con la radio, nella mia città natale, Foggia. La radio era fondamentalmente la musica di fondo della mia vita quotidiana. Non abbiamo mai spento la radio. Abbiamo ascoltato onde medie e abbiamo goduto di tutte le sue particolarità… Tutta questa esperienza mi ha formato sin da bambino, definendo i miei gusti musicali”.