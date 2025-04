Un’accoglienza calorosa a Roma

La terza giornata a Roma per re Carlo III e la regina consorte Camilla è stata caratterizzata da un’accoglienza solenne e calorosa. I reali britannici sono stati accolti dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un evento che segna un momento storico per le relazioni tra Italia e Regno Unito. La cerimonia, che si svolgerà davanti alle Camere riunite, vedrà l’intervento di Carlo, il primo sovrano britannico a parlare davanti a deputati e senatori italiani.

Incontri significativi e tradizioni

Durante la mattinata, re Carlo ha avuto un incontro privato con la premier Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj. La presidente del Consiglio ha accolto il sovrano al Casino del Bel Respiro, dove si è svolta una cerimonia del picchetto d’onore a cavallo. Questo incontro ha rappresentato un’opportunità per discutere temi di rilevanza internazionale e rafforzare i legami tra i due Paesi. Carlo III, noto per la sua passione per i giardini, ha mostrato particolare interesse per il Giardino Segreto, un esempio di giardino all’italiana che incarna la bellezza e la cultura del nostro Paese.

Un legame culturale profondo

La visita di re Carlo III non si è limitata agli incontri ufficiali, ma ha incluso anche momenti di grande significato culturale. Il sovrano ha assistito a una rappresentazione teatrale presso l’ex Mattatoio di Roma, dove ha incontrato studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Questo incontro ha messo in luce l’influenza di Shakespeare sulla cultura italiana, un tema di grande rilevanza per entrambi i Paesi. La rappresentazione, eseguita in italiano, ha dimostrato come l’arte possa unire le nazioni, superando le barriere linguistiche e culturali.

Un evento senza precedenti al Senato

Nel pomeriggio, la Camera dei deputati ha accolto re Carlo III e la regina Camilla per una cerimonia storica. È la prima volta che i Windsor visitano il Senato italiano, un evento che sottolinea l’importanza delle relazioni diplomatiche tra Italia e Regno Unito. Durante la cerimonia, il presidente La Russa ha omaggiato i reali con una riproduzione della martinella, simbolo della tradizione parlamentare italiana. Questo gesto rappresenta un segno di rispetto e amicizia tra le due nazioni, mentre la bandiera britannica, la Union Jack, sventolava orgogliosamente all’esterno del Palazzo.