Visite in anagrafe e finti matrimoni: la campagna nelle scuole russe per promuovere la famiglia

Scuole, collegi e università in Russia hanno avviato visite a uffici anagrafe e in alcuni casi hanno inscenato finti matrimoni come parte di un programma volto a rilanciare la natalità e diffondere valori familiari tradizionali.

Negli ultimi mesi in Russia si è diffusa una prassi insolita: scuole e università portano gli studenti negli uffici anagrafe locali, talvolta trasformando la visita in una sorta di cerimonia dimostrativa sulla registrazione matrimoniale. Segnalazioni sui social e un’inchiesta dell’organo d’informazione in esilio Vyorstka documentano oltre cento casi — scuole, collegi, atenei e uffici comunali coinvolti dall’inizio del 2026.

Dietro l’iniziativa ci sono motivazioni ufficiali chiare: orientamento professionale, moduli extracurricolari e attività pedagogiche mirate a rinsaldare la cultura della famiglia. Le autorità presentano queste uscite come strumenti educativi; tuttavia, osservatori esterni invitano a verifiche più attente su finalità e trasparenza.

Un quadro demografico preoccupante

La spinta verso questi programmi va letto anche alla luce della crisi demografica. Nel 2026 in Russia sono nati circa 1,2 milioni di bambini, il dato più basso dal 1999; subito dopo Rosstat ha sospeso la pubblicazione mensile delle nascite, una scelta che ha aumentato l’incertezza sulle tendenze reali. In questo contesto, iniziative pubbliche che toccano i temi della famiglia e della natalità attirano scrutinio: senza numeri aggiornati diventa più difficile valutare l’efficacia di politiche e interventi.

Il corso “La mia famiglia”

Tra le novità c’è un corso extracurricolare lanciato nel 2026, intitolato “La mia famiglia”. È un programma di 36 ore pensato per promuovere valori legati a matrimonio, genitorialità e famiglie numerose. Il Ministero dell’Istruzione lo ha descritto come uno strumento per incoraggiare una “famiglia forte” e, di rimando, aumentare i tassi di natalità attraverso l’educazione scolastica. Critici e sostenitori discutono però sui confini tra informazione, educazione civica e pressione culturale.

Come si svolgono le visite

Le uscite organizzate nell’ambito del corso assumono forme diverse. In alcune scuole l’attività resta centrata su spiegazioni burocratiche e orientamento ai servizi; in altre sfociano in rappresentazioni pratiche. Vyorstka ha raccolto almeno sette casi in cui agli studenti sono stati affidati ruoli di “sposa” e “sposo” per simulare una registrazione: prove che includevano lo scambio simbolico di anelli e firme su documenti fittizi. Questi elementi hanno sollevato domande etiche e pedagogiche sul coinvolgimento dei minori in riti che possono apparire ritualizzati.

Episodi nelle regioni

Tra i casi documentati, spiccano due episodi: nella regione di Saratov, due studenti di terza media avrebbero simulato lo scambio di anelli e la firma di documenti; negli Urali, nella regione del Perm, fotografie pubblicate online mostrano due ragazze partecipare a una cerimonia simulata davanti all’edificio dell’anagrafe. Personale scolastico intervenuto ha spiegato che l’intento era trasmettere la solennità del rito, ma le autorità locali non hanno fornito dettagli sulle modalità organizzative né sui materiali didattici utilizzati.

Questioni di trasparenza e regolamentazione

Professionisti che si occupano di politiche educative e regolamentazione segnalano l’urgenza di una due diligence: controlli sulle attività rivolte ai minori, verifica dei contenuti e coinvolgimento formale degli uffici competenti sono passaggi essenziali per tutelare studenti e famiglie. La sospensione dei dati statistici complica inoltre la valutazione dell’impatto di queste misure, rendendo più difficile misurare risultati e confrontare indicatori nel tempo.

Incentivi statali e messaggi pubblici

Il richiamo alla famiglia si accompagna a misure concrete: il presidente Vladimir Putin ha invitato i giovani a non rinviare la genitorialità per motivi di studio o carriera, e il governo ha varato iniziative come sussidi maggiori per studentesse madri e l’apertura di sale madre-bambino nelle università. L’obiettivo dichiarato è incoraggiare famiglie numerose — idealmente con tre o più figli — attraverso un mix di incentivi materiali e campagne culturali.

Tra sostegno economico e costruzione di immaginari sociali

L’abbinamento di politiche sociali e programmi educativi suggerisce un approccio su doppia leva: da un lato misure economiche, dall’altro la promozione di un’immagine della famiglia desiderabile. Resta da chiarire fino a che punto attività come le visite in anagrafe contribuiscano a cambiamenti reali nei comportamenti demografici, o se rimangano tentativi simbolici con scarso effetto pratico senza interventi più strutturali su lavoro, abitazione e servizi di cura.

Reazioni e scenari aperti

Le simulazioni hanno acceso un dibattito acceso: per alcuni sono forme di indottrinamento che confondono educazione e propaganda; per altri rappresentano semplici strumenti informativi. Gli esperti sottolineano che la demografia non cambia con iniziative episodiche: servono politiche abitative, stabilità del lavoro, servizi di cura e un monitoraggio sistematico degli interventi. Serviranno anni e risorse per valutare l’efficacia delle misure e capire se produrranno effetti tangibili sulle scelte delle giovani coppie.

Dietro l’iniziativa ci sono motivazioni ufficiali chiare: orientamento professionale, moduli extracurricolari e attività pedagogiche mirate a rinsaldare la cultura della famiglia. Le autorità presentano queste uscite come strumenti educativi; tuttavia, osservatori esterni invitano a verifiche più attente su finalità e trasparenza.0