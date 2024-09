La bara di Luca Giurato è stata accolta con applausi alla Chiesa degli Artisti a Roma per le sue esequie. Tra i presenti personalità come Mara Venier, Paola Saluzzi e Amedeo Goria. Molti colleghi, amici e figure del mondo dello spettacolo e del giornalismo hanno reso omaggio al noto conduttore, ricordato per il suo carisma, humor e le sue gaffe.

