Vitamine e Minerali per bambini: quando e come integrare la dieta

Durante la crescita, è cruciale che i bambini ricevano quantità adeguate di vitamine e minerali per garantire uno sviluppo ottimale e il mantenimento della salute generale. Sebbene una dieta equilibrata possa solitamente soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini, ci sono circostanze specifiche in cui potrebbe essere necessario ricorrere a integratori vitaminici o minerali per colmare eventuali carenze.

Questo articolo esamina l’importanza delle vitamine per i bambini, analizza le situazioni in cui potrebbe essere opportuno integrare la dieta con supplementi e offre una guida sui migliori prodotti disponibili. Verranno inoltre fornite indicazioni su come scegliere un integratore sicuro ed efficace, considerando ingredienti, credibilità del produttore, dosaggio appropriato e forma del supplemento.

Avvertenze prima della lettura

Gli integratori vitaminici o minerali possono risultare tossici per i bambini se assunti in quantità eccessive, in particolare le vitamine liposolubili A, D, E e K, che vengono immagazzinate nel tessuto adiposo corporeo. Motivo per il quale è sempre consigliato, previo parere del proprio pediatra, acquistare integratori multivitaminici specificatamente studiati per bambini, con formulazioni e dosaggi adeguati alla loro fascia d’età.

È consigliabile tenere gli integratori fuori dalla portata dei bambini piccoli e discutere con i bambini più grandi l’assunzione appropriata di vitamine per prevenire un consumo eccessivo accidentale di integratori.

Come Scegliere un Integratore

Diversi fattori sono importanti nella scelta di un integratore per bambini. Di base, bisognerebbe orientare l’acquisto con i seguenti criteri:

Ingredienti: privilegiare integratori privi di additivi, aromi artificiali, coloranti alimentari e conservanti, che rispettino le indicazioni sanitarie e le norme di etichettatura consentite, secondo le regolamentazioni locali; inoltre, che siano prodotti in strutture che aderiscono alle attuali buone pratiche di produzione (ad esempio negli Stati Uniti esiste il CGMP) stabilite dagli enti regolatori dell’Unione Europea.

Credibilità: selezionare solo prodotti realizzati da aziende mediche credibili che seguono standard etici, legali e industriali migliori e che forniscono misure oggettive di affidabilità, come la convalida dei loro integratori da parte di laboratori terzi.

Dosaggio: scegliere prodotti specificamente formulati per neonati o bambini in base alla loro età.

Forma dell’integratore: i multivitaminici possono trovarsi in diverse forme, come liquidi, masticabili, solubili e caramelle gommose; scegliere in base alle preferenze del bambino.

Marchi rinomati: prediligere marchi noti, come ad esempio Vitasohn Junior (Chiesi) che aderiscono a rigorosi standard di produzione.

Regimi alimentari alternativi e il loro Impatto sull’Assunzione di Vitamine e Minerali

Secondo l’Organizzazione australiana Raising Children, se un bambino segue una dieta restrittiva, potrebbe essere necessario prestare particolare attenzione per garantire un’adeguata assunzione di vitamine e minerali. Ad esempio, le diete vegetariane e vegane possono rendere difficile assumere una quantità sufficiente di ferro. Le allergie e le intolleranze alimentari possono ostacolare l’assunzione di nutrienti come il calcio. Con una pianificazione attenta e il consiglio di un professionista, è possibile integrare questi nutrienti nella dieta del bambino.

Per i bambini con condizioni croniche che influenzano l’assorbimento degli alimenti, come la celiachia o la fibrosi cistica, le vitamine e i minerali presenti in una dieta sana standard potrebbero non essere sufficienti. In questi casi, il medico di base o un dietista possono fornire indicazioni su cosa fare.

I bambini che consumano frequentemente cibi considerati ‘occasionally foods’, come bevande zuccherate, patatine e dolci, potrebbero non avere abbastanza spazio per gli alimenti che forniscono vitamine e minerali essenziali; limitare questi cibi a occasioni speciali o, comunque, sporadiche, potrebbe rivelarsi una strategia vincente.

Se si ritiene che il proprio bambino abbia una carenza di alcune vitamine o minerali e non sia possibile integrare tali nutrienti attraverso l’alimentazione, è consigliabile consultare il medico di base o un dietista. Potrebbero suggerire un integratore appropriato. A meno che il medico non prescriva un nutriente specifico, è generalmente preferibile assumere un integratore che includa una gamma di nutrienti adatti all’età del bambino.

In Sintesi

Garantire che i bambini ricevano quantità adeguate di vitamine e minerali è essenziale per il loro sviluppo ottimale e per il mantenimento della salute generale. Mentre una dieta equilibrata può solitamente soddisfare queste esigenze nutrizionali, in alcune situazioni può essere necessario ricorrere a integratori vitaminici o minerali. È importante scegliere integratori sicuri ed efficaci, privi di additivi nocivi e conformi alle normative sanitarie.

Gli integratori vitaminici e minerali devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini piccoli e l’assunzione appropriata deve essere discussa con i bambini più grandi per prevenire un consumo eccessivo accidentale. In caso di sospetta assunzione eccessiva, è fondamentale contattare immediatamente un professionista sanitario.

Quando si selezionano integratori, è consigliabile considerare la qualità degli ingredienti, la credibilità del produttore, il dosaggio appropriato e la forma dell’integratore. I regimi alimentari restrittivi e le condizioni croniche possono influenzare l’assunzione di nutrienti, rendendo necessaria una pianificazione attenta e il consiglio di un professionista.

Consultare un medico o un dietista è sempre la scelta migliore per determinare se un bambino necessita di integratori e per garantire che riceva una supplementazione adeguata e sicura, in linea con la sua età e le sue esigenze specifiche.