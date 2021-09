“Voglio essere un mago!”: nuovo reality-talent in arrivo su Rai2

Milano, 20 set. (askanews) – Da martedì 21 settembre in prima serata su Rai2 arriva “Voglio essere un mago!”, il nuovo reality-talent prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina ed Ennio Meloni.

C’era una volta e ci sarà domani la magia, un’arte misteriosa e invisibile, e una scuola ambientata nel suggestivo castello di Rocchetta Mattei, nell’Appennino bolognese allestito appositamente dove per partecipare bisogna eccellere soprattutto in una materia, la fantasia.

Protagonisti 12 “teen wizard” (7 ragazzi e 5 ragazze) provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 18 anni, con caratteri e personalità diverse, accomunati da un’unica grande passione, l’arte della magia. Nella scuola, che li ospiterà per circa un mese, verranno insegnate tre arti magiche: grandi illusioni, mentalismo, e micromagia. L’insegnamento di ognuna di esse sarà affidato a professori d’eccezione: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia.

Come nella migliore tradizione delle scuole di magia, il corpo docente sarà presieduto da un “magister”, Raul Cremona, che avrà il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività. A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”, che racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi e si esibirà con numeri straordinari.