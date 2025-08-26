Una bambina in Cina è stata ricoverata dopo che la madre per sbaglio le ha infilzato un coltello in testa.

Mamma e figlia piccola in casa, la prima impegnata nelle faccende domestiche e la seconda tranquillamente indaffarata a giocare, una dinamica familiare normale se non fosse per l’epilogo che sarebbe potuto essere ben più grave ma fortunatamente ha permesso alla piccola di salvarsi.

I medici riescono a mettere in salvo la piccola

Dopo il grave evento occorso ad una bambina di 3 anni i medici locali, il fatto si è verificato in Cina, sono riusciti a effettuare l’operazione alla piccola permettendole di vivere senza particolare problematiche per il futuro.

Come riporta Fanpage.it tramite i media locali, la scelta compiuta dalla madre di recarsi in ospedale e di non avventurarsi in cure mediche fai da te è stata salvifica, altrimenti la situazione sarebbe stata poi davvero gravissima.

Difatti ora sta recuperando dal post-intervento e nel mentre le autorità hanno interrogato la madre per capire che cosa possa aver portato a questo gesto fortuito.

Lei si è difesa spiegando che il suo tentativo era di spaventare la bambina a causa dei suoi continui pianti ma che l’oggetto contundente le sia poi sfuggito di mano.

Bambina di 3 anni si ritrova un coltello infilato in testa

Una bambina è stata portata in ospedale dopo che si è trovata un coltello da cucina in testa, la lama ha trafitto il cranio per una lunghezza di 15 centimetri.

Il gesto stando alla madre è stato casuale e la polizia che l’ha interrogata è riuscita a riscontrare la non volontarietà del gesto, che resta naturalmente grave.

L’evento si è verificato a metà agosto ma è diventato di dominio pubblico solo pochi giorni fa, quando sono stati mostrati in tv i filmati dell’arrivo della piccola in ospedale per poi essere curata dal personale medico.