Un Natale di conflitti familiari

Le festività natalizie si sono trasformate in un vero e proprio campo di battaglia per Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl ha trascorso il Natale lontana dalle sue due figlie, Isabella e Francesca, che hanno festeggiato con il padre e la sua nuova compagna, l’attrice China Suarez. In un’intervista al programma argentino LAM, Wanda ha espresso la sua frustrazione per la situazione, rivelando di non essere riuscita a comunicare con le bambine neanche durante le festività. Questo ha portato le piccole a sentirsi “abbandonate” dalla madre, un’accusa pesante che ha scatenato ulteriori tensioni tra i due ex coniugi.

Accuse e rivelazioni shock

Wanda ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Icardi, sottolineando come il calciatore avesse già manifestato l’intenzione di “rovinarle la vita”. Durante la diretta, ha raccontato di come Icardi avesse negato la relazione con China Suarez, nonostante le prove fotografiche pubblicate sui social. “L’ha sempre snobbata”, ha affermato Wanda, descrivendo le parole offensive che Icardi avrebbe usato nei confronti della nuova compagna. La tensione è palpabile, e le rivelazioni di Wanda non si fermano qui: ha anche accennato a minacce legate a video intimi, affermando che Icardi la ricatta con materiale compromettente.

Il contesto legale e le minacce

Oltre alle accuse personali, la situazione legale tra i due ex coniugi è altrettanto complessa. Wanda ha rivelato che Icardi non sta versando gli alimenti dovuti e che il divorzio, avviato in Italia, è ancora in fase di elaborazione. Questo scenario di conflitto legale si intreccia con le tensioni familiari, creando un clima di incertezza per le bambine coinvolte. La showgirl ha confermato di aver avuto una breve relazione con Keita Baldè durante una pausa nel loro matrimonio, ma ha negato qualsiasi infedeltà, sostenendo che Icardi fosse a conoscenza della situazione.