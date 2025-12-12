Il prossimo weekend, 13 e 14 dicembre, sarà dominato da un robusto anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale. Il tempo rimarrà prevalentemente stabile e mite per il periodo, ma non mancheranno nebbie e nubi basse in diverse zone, soprattutto sulle pianure del Nord e lungo i litorali tirrenici. Ecco tutti i dettagli sul meteo dei prossimi giorni.

Il meteo in Italia: alta pressione protagonista, ma cieli non sempre sereni

A meno di due settimane dal Natale, l’inverno sembra ancora lontano sull’Italia. Un potente promontorio anticiclonico di origine subtropicale, stabilmente posizionato sul Mediterraneo centrale, mantiene condizioni meteorologiche stabili su gran parte del Paese. Tuttavia, come spesso accade in questa stagione, l’alta pressione non garantisce cieli sempre limpidi: nelle vallate, soprattutto nelle ore notturne e mattutine, si formeranno foschie e banchi di nebbia, mentre lungo i litorali è probabile la presenza di nubi basse.

Questo fenomeno favorisce anche il ristagno degli inquinanti, aumentando la concentrazione di particolato nei bassi strati dell’atmosfera. In montagna, invece, il sole dominerà con temperature più miti rispetto alla media del periodo, con lo zero termico attorno ai 2800-3000 metri.

Weekend del 13/14 dicembre, ecco come sarà il meteo

Durante il weekend di Santa Lucia, il clima resterà dominato dall’anticiclone, con tempo generalmente stabile ma non sempre soleggiato. Le nebbie e le nubi basse continueranno a interessare la Val Padana, le coste tirreniche, la Toscana, l’Umbria, le Marche e la Sardegna, con locali diradamenti nelle ore centrali della giornata. Sul resto del territorio il sole sarà più presente, soprattutto in montagna e sui rilievi appenninici. Nelle zone collinari e montuose le temperature saranno superiori alla media stagionale, mentre nei fondovalle e nelle pianure più interne sono possibili gelate notturne.

Sulle coste tirreniche e lungo lo Stretto di Messina, la maccaja tenderà a sollevarsi durante la giornata, lasciando spazio a cieli più aperti, mentre sull’area ionica e meridionale persisterà bel tempo grazie a correnti secche e asciutte.

Le massime raggiungeranno valori fino a +17/+18°C, con venti deboli e mari generalmente calmi o quasi calmi. Il quadro generale resterà stabile fino a lunedì, mentre a partire da martedì 16 dicembre si potranno osservare i primi segnali di variabilità con l’avvicinamento di una perturbazione nordafricana, che porterà qualche pioggia sui settori ionici.