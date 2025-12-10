“Altro che freddo invernale”, cosa aspettarsi nei prossimi giorni: le previsioni meteo sull’Italia

Previsioni meteo in Italia: tempo stabile e temperature miti nei prossimi giorni, con nebbie locali e cieli sereni. Ecco tutti i dettagli.

Sta per arrivare il vero inverno? Nel quadro delle previsioni meteo, l’Italia si prepara ad affrontare i prossimi giorni con tempo generalmente stabile. Tutti i dettagli e come prepararsi al meglio all’arrivo del Natale.

Alta pressione persistente e clima anomalo per la stagione

L’Italia continua a essere protetta da una solida struttura anticiclonica che, almeno fino alla metà di dicembre, impedirà l’arrivo di vere ondate di freddo.

Il tempo resterà quindi stabile, con frequenti nebbie e nubi basse soprattutto nelle pianure del Nord, lungo la Liguria, in Toscana e, con il passare dei giorni, anche su parte delle coste adriatiche e del Centro-Sud. In collina e in montagna, invece, prevarranno ampi spazi soleggiati.

L’assenza di vento favorirà però il ristagno degli inquinanti, con un peggioramento della qualità dell’aria nelle grandi città e nelle zone pianeggianti. Le temperature si manterranno superiori alle medie stagionali: la copertura nuvolosa renderà le notti più miti e smorzerà i valori diurni, mentre nelle aree serene si avvertiranno sbalzi termici più marcati.

Nel complesso, il quadro sarà più simile a un tardo autunno che a un vero inverno, con valori spesso compresi tra 10 e 15 gradi al Nord e punte prossime ai 20 gradi al Sud e sulle Isole.

A partire dal 15-16 dicembre si profila un graduale indebolimento dell’anticiclone sul settore occidentale del Paese, a causa dell’avvicinamento di una circolazione depressionaria tra Spagna, Nord Africa e bacino occidentale del Mediterraneo. Questo potrebbe favorire un primo, timido ritorno delle precipitazioni soprattutto su Sardegna, Sicilia ed estremo Sud tra il 16 e il 17 dicembre, mentre sul resto d’Italia si avrà soprattutto un aumento della nuvolosità, con poche occasioni di pioggia e solo locali coinvolgimenti al Nord e lungo il versante tirrenico.

Le temperature potrebbero diminuire leggermente, in modo più percepibile in montagna, ma senza l’ingresso di aria fredda. Anche nella parte finale della settimana successiva lo scenario resta incerto: quel che appare ormai consolidato è l’assenza di segnali di vero inverno almeno per i prossimi 10-12 giorni, con al più un lento deterioramento del tempo accompagnato da piogge atlantiche e da un contesto climatico ancora piuttosto mite.