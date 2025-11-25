Novembre sta per giungere al termine dando spazio al mese di dicembre e quindi, al Natale. Ma, come sarà il meteo? Vediamo insieme le previsioni per l’inizio del mese e le tendenze e le proiezioni sino al 25.

Previsioni meteo inizio dicembre: stop al freddo?

Dicembre è ormai dietro l’angolo, il mese delle feste, del Natale, della famiglia, del Capodanno.

In questi giorni l’Italia è sotto la morsa del freddo e, in molte regioni, anche del maltempo. Ma, cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo mese? Come sarà il meteo? Iniziamo a vedere insieme come inizierà, dal punto di vista meteorologico, dicembre 2025. Arriverà la neve? In realtà no, anzi, dopo questi giorni di freddo intenso e pungente, a inizio dicembre l’Italia vedrà un tempo stabile e soprattutto un rialzo delle temperature. Dunque, grazie all’anticiclone, avremo temperature miti ma, con possibili gelate la notte. E poi, come proseguirà il mese? Ecco le proiezioni sino a Natale.

Previsioni meteo dicembre: tendenze e proiezioni fino a Natale

Come visto, inizio dicembre sarà piuttosto piacevole, con un lieve rialzo delle temperature e tempo stabile un pò su tutta la penisola. Difficile ovviamente prevedere con esattezza cosa accadrà fino a Natale, sarà però decisivo il vortice polare. Sull’Italia infatti potrebbe tornare il freddo estremo e su diverse regione potrebbe imperversare il maltempo. Come detto, però, sono solo ipotesi, per avere delle previsioni più accurate bisognerà attendere ancora qualche settimana.