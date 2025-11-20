Maltempo, è allerta meteo in sette regioni: temporali, freddo e neve in arrivo

Maltempo, è allerta meteo in sette regioni: temporali, freddo e neve in arrivo

Brusco crollo delle temperature e forti piogge in arrivo: l'inverno sta per piombare sull'Italia.

Ufficialmente manca ancora un mese all’inizio dell’inverno ma, nei prossimi giorni, ne avremo un assaggio a causa del brusco calo delle temperature. Inoltre è allerta meteo per piogge e forti temporali su 7 regioni. Ecco quali.

Maltempo, allerta gialla su diverse regioni: ecco quali

A causa di un’area di bassa pressione con aria molto fredda proveniente dalla Groenlandia, sull’Italia è allerta maltempo.

Per la giornata di domani, venerdì 21 novembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su diverse regioni, per rischio forti temporali. Le regioni coinvolte sono Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Campania e parte dell’Emilia-Romagna. In serata possibili piogge anche su Lazio e sulla Toscana.

Maltempo, allerta arancione su alcune regioni: rischio neve al Nord

La Protezione Civile, per la giornata di domani, venerdì 21 novembre 2025, ha diramato un’allerta meteo arancione su alcuni settori della Sicilia, dove sono previste forti piogge e violente raffiche di vento. Previste anche possibili mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, l’Italia dovrà far fronte a un brusco calo delle temperature, con possibili nevicate al di sopra dei 400-600 m di altezza, su Emilia-Romagna e Veneto. Possibili nevicate anche sull’Alta Toscana. Insomma, un primo assaggio d’inverno sta per toccare la nostra penisola.