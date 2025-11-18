Maltempo e freddo in arrivo sull’Italia: prime nevicate anche a bassa quota

Maltempo e freddo in arrivo: l’Italia affronta un rapido calo delle temperature con temporali diffusi. Tutti gli aggiornamenti sulle prossime ore.

Maltempo e freddo in arrivo sull’Italia: il caldo anomalo cede il passo a un’irruzione di aria fredda dal Nord Europa, che porterà temperature in calo, prime gelate in pianura e temporali intensi, segnando l’inizio della stagione invernale. Ecco tutti i dettagli sui prossimi giorni.

Un brusco addio al caldo anomalo sulla Penisola

L’Italia si prepara a salutare definitivamente le temperature sopra la media: nelle prossime ore, un fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa investirà il Paese, con un calo termico che potrebbe raggiungere i 10°C in alcune zone e l’arrivo delle prime gelate in pianura al Nord.

Questo rapido cambiamento farà scivolare l’Italia in condizioni tipicamente invernali, con freddo intenso e fenomeni atmosferici significativi.

La saccatura scandinava responsabile di questa irruzione ha già raggiunto le Alpi e, muovendosi verso il Mediterraneo attraverso la Bora, favorirà la nascita di un vortice ciclonico sul Tirreno. Ne conseguiranno precipitazioni diffuse, temporali violenti e rischio nubifragi, soprattutto sul Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali inizieranno a beneficiare di schiarite, seppur temporanee.

Maltempo, freddo in arrivo: prevista neve a bassa quota

Oggi, martedì 18 novembre, il calo termico sarà evidente, con valori anche leggermente sotto la media del periodo sul Nord, in Sardegna e lungo il medio Adriatico. Nevicate interesseranno l’Appennino settentrionale tra 1100 e 1300 metri, mentre le regioni del Centro-Sud dovranno affrontare temporali e rovesci, particolarmente intensi sul versante tirrenico.

Domani, mercoledì 19, le temperature continueranno a scendere, portando le prime gelate in pianura sulla Pianura Padana piemontese e condizioni di instabilità intermittente sul Centro e Sud, con venti forti e mari agitati.

Giovedì è atteso un nuovo peggioramento: neve sulle Alpi tra 700 e 1000 metri, maltempo diffuso sul Sud e instabilità persistente sul Centro.

Nel weekend il freddo potrebbe accentuarsi ulteriormente, con temperature al di sotto delle medie stagionali e un clima decisamente invernale, accompagnato da episodi di neve a quote medio-basse e temporali intensi, in particolare sulle regioni centrali e meridionali.