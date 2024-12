Weekend dell'Immacolata: cinque eventi da non perdere in giro per l'Italia

Il weekend dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, è da sempre un momento chiave per la nightlife italiana: una tradizione che segna l’ultimo grande appuntamento nei club prima che le festività natalizie portino il loro carico di luci, cene e atmosfere più familiari. Storicamente, il weekend dell’Immacolata rappresenta una sorta di epilogo per i party-goers, un’occasione per salutare la stagione autunnale e immergersi nel fervore della dancefloor. Quest’anno, però, la festività cade di domenica, spezzando l’amato ponte che spesso dilatava le celebrazioni.

Nonostante ciò, club e pomoter di tutta Italia non si sono fatti scoraggiare: line-up di grande livello, ospiti internazionali e format speciali promettono di trasformare questo weekend in un evento memorabile. Da nord a sud, l’Immacolata sarà ancora una volta sinonimo di musica, energia e condivisione, a conferma che la voglia di festa non conosce giorni di calendario.

Dalle Alpi al Vesuvio, notizie.it ha selezionato i migliori eventi da non perdere.

“Partenope”, Anfisa Letyago

“Partenope” è il nuovo progetto audiovisivo della producer e artista siberiana – ma di base a Napoli – Anfisa Letyago. Ispirato all’antico mito della sirena che ha dato il nome alla città partenopea, e sviluppato in collaborazione con la celebre artista AI Marigoldff, “Partenope” sta facendo il giro dell’Europa con un tour curato interamente da Vivo Concerti. Dopo la tappa a Barcellona, Anfisa Letyago porta “Partenope” a Pozzuoli, per l’unico evento italiano del tour: l’appuntamento è al Duel Club di via Antiniana il 7 dicembre.

7 dicembre @ Duel Club, Pozzuoli

Claptone, #rEvolution

Riconoscibile per la sua maschera dorata e i guanti bianchi, Claptone è un punto di riferimento assoluto nella scena House Music internazionale. L’enigmatico artista teutonico sarà il protagonista del sabato sera del club milanese Amnesia. Con il suo stile inconfondibile, Claptone ha entusiasmato il pubblico di città come Miami, Melbourne, New York e Buenos Aires. Il suo album “Charmer”, pubblicato nel 2015, è considerato uno dei capolavori del genere, mentre le compilation firmate per Defected e Tomorrowland, insieme alla sua iconica one-night Masquerade a Ibiza, ne consolidano il prestigio.

7 dicembre @ Amnesia Milano

Nico Moreno Extended Set

Nico Moreno arriva a Firenze l’8 dicembre per un evento straordinario firmato Decibel Open Air, ospitato nella maestosa cornice del Nelson Mandela Forum. Tra i protagonisti assoluti della scena hard techno globale, Nico Moreno si prepara a infiammare una delle più grandi arene indoor d’Italia con un extended set imperdibile. Un’esperienza unica, arricchita da una produzione tecnica audio e luci all’avanguardia, per una serata che si preannuncia già memorabile. Un appuntamento da non perdere per gli amanti delle sonorità più potenti e coinvolgenti.

8 dicembre @ Nelson Mandela Forum, Firenze

Stella Bossi

Il Link di Bologna ospiterà per la prima volta Stella Bossi, DJ e producer italo-tedesca tra le protagoniste della scena techno contemporanea. Con un approccio musicale caratterizzato da ritmi energici e un’attitudine fuori dagli schemi, Bossi si è distinta per le sue esibizioni in luoghi insoliti della capitale tedesca, conquistando un pubblico internazionale.Ad aprire e chiudere la serata saranno Mikol e Anna Amato, due nomi emergenti della musica elettronica italiana e internazionale, che contribuiranno a tracciare una narrativa musicale completa e sfaccettata.

7 dicembre @ Link, Bologna

“Effetto Wow”, Ricky Le Roy

Il weekend dell’Immacolata coincide con l’inaugurazione stagionale per l’Hexen Klub di Canazei. In collaborazione con il team di Effetto WoW “il club delle Dolomiti” venerdì 6 presenta come special guest Ricky Le Roy, da sempre alfiere di Metempsicosi, che da più di 25 anni significa musica elettronica di indiscutibile qualità. L’opening di Hexen coincide coincide con la settimana di apertura degli impianti sciistici e delle strutture alberghiere della Union Hotels di Canazei, da quasi 80 anni presidio territoriale grazie alla sua attività turistico-alberghieradel territorio Fassano.

6 dicembre @ Hexen Klub, Canazei