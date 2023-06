Welfare, Comini (Coreconsulting): "Diversità in azienda porta valore solo se valorizzata"

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "La diversità quando in azienda viene valorizzata porta valore". A dirlo Elisabetta Comini, partner Coreconsulting intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma. "Un elemento chiave – spiega – per arrivare all'inclusione in azienda è la visione olistica; si cerca di mettere in campo tre iniziative diverse: intersezionalità, design inclusivo e psichological safety. Si lavoro su mindset, skill, behaviour in modo a essere davvero inclusivi".