I momenti salienti della puntata di X Factor

La serata di ieri su Sky Uno ha regalato emozioni forti ai fan di X Factor 2024, con i concorrenti rimasti in gara che si sono sfidati in due intense manche. La prima parte ha visto i talenti esibirsi accompagnati da un’orchestra, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Al termine della prima manche, è stato annunciato il primo finalista: i Patagarri, che hanno conquistato il pubblico con la loro interpretazione di “Can’t help falling in love” di Elvis Presley.

Le esibizioni e le eliminazioni

La competizione si è intensificata nella seconda manche, dove i concorrenti hanno presentato delle cover senza l’accompagnamento orchestrale. Le performance hanno messo in luce la versatilità dei partecipanti, ma anche la pressione del pubblico che ha dovuto esprimere le proprie preferenze. I Punkcake, purtroppo, sono stati i meno votati e hanno dovuto abbandonare direttamente la gara. La tensione è aumentata quando Mimì e Francamente si sono trovati a dover affrontare un ballottaggio, con i giudici chiamati a decidere il loro destino.

Le scelte dei giudici e i finalisti

Le scelte dei giudici sono state decisive: Manuel Agnelli e Jake La Furia hanno salvato rispettivamente Mimì e Francamente, mentre Achille Lauro e Paola Iezzi hanno optato per l’eliminazione di Mimì e Francamente. Alla fine, è stata Francamente a dover lasciare il programma, portando a una finale che vedrà sfidarsi i Les Votives, Lorenzo Salvetti, Patagarri e Mimì. Questo risultato evidenzia il grande lavoro svolto da Achille Lauro, che ha portato tre dei suoi concorrenti alla finale.