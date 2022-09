XPower Watch Series 8: recensione sul miglior smartwatch del 2022

xPower Watch Series 8 è il nuovo smartwatch realizzato dalla xPower. Scopriamo insieme come funziona e dove acquistare il modello originale.

xPower Watch Series 8 è il primo smartwatch originale, indicato per persone sportive ed eleganti, adatto a tutte le occasioni, da quelle più formali a quelle meno formali, che racchiude in sé le funzioni tipiche di un orologio con le funzioni tipiche di uno smartphone. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e dove acquistare il modello originale.

xPower Watch Series 8

Lo smartwatch è un dispositivo di nuova generazione, che racchiude in un unico oggetto, tanto piccolo quanto potente, le funzioni di un comune orologio e quelle di uno smartphone di nuova generazione.

Negli ultimi anni, le case di produzione che si sono dedicate nella realizzazione di uno smartwatch sono state tantissime e tutte sempre molto attente alle esigenze dei clienti, via via sempre più numerose ed impegnative. Non a caso, questa è una delle tante ragioni per cui, fino a non molto tempo fa, questo dispositivo tecnologico non fosse alla portata di tutti.

L’azienda xPower, consapevole dell’importanza dello smarwatch, nella vita di tutti i giorni, tuttavia, si è distinta. Sensibile nei confronti di ogni persona, non solo si è impegnata nella realizzazione di un dispositivo tecnologico ricco di funzionalità, ma il suo ultimo modello, xPower Watch Series 8, è stato votato come il migliore del 2022 anche per l’ottimo rapporto qualità – prezzo!

xPower Watch Series 8 funzionalità

xPower Watch Series 8 presenta più di 18 funzionalità integrate, un touch-screen ad alta risoluzione, la possibilità di essere ricaricato wireless, grazie all’apposita base magnetica a presa rapida.

Cronometro, contapassi, monitoraggio delle calorie, dei battiti cardiaci, i livelli di ossigeno nel sangue, misurazione della distanza e controllo della qualità del sonno sono solo alcune delle tante funzioni che sarete in grado di svolgere grazie ad xPower Watch Series 8.

Uno smartwatch, tuttavia, non può essere tale se mancano caratteristiche essenziali che, fortunatamente, xPower Watch Series presenta!

La scocca è in metallo di alta qualità, lavorato a macchina, resistente agli urti e ai graffi; il display avvolto da una raffinata ghiera rotante, con colori vividi e nitidi, più ampio rispetto al modello precedente; il corpo in solido metallo inossidabile; il cinturino in gomma siliconica, per aderire perfettamente al polso, intercambiabile e disponibile nei colori grigio, oro rosa e nero. La costruzione, infine, è completamente impermeabile, resistente agli urti, ai graffi e alla polvere.

xPower Watch Series 8 utilizzi

xPower Watch Series 8 è il primo smartwatch sul quale fare affidamento, scelto dalle persone che hanno buon gusto, che amano lo stile e che amano possedere un dispositivo di ultima generazione, abbordabile e utile nel quotidiano.

Pensato, progettato e realizzato per ogni tipologia di persona, da quella sportiva a quella casual, passando per quella più elegante e raffinata, xPower Watch Series 8 è un dispositivo tecnologico grazie al quale monitorare i progressi raggiunti durante l’attività fisica, tenere traccia dei propri impegni e appuntamenti e inviare e rispondere sia alle chiamate che ai messaggi, siano questi i messaggi tradizionali, quelli su What’s App o quelli via e-mail.

L’utilizzo di xPower Watch Series 8, votato come il miglior dispositivo tecnologico di ultima generazione anche per l’ottimo rapporto qualità – prezzo, è più semplice, rispetto ad altri modelli, sia di nuova che di vecchia generazione, anche per le numerose App pre-installate e il collegamento via bluetooth con il proprio smarphone, grazie al quale monitorare lo smartwatch anche da remoto.

xPower Watch Series 8, dove acquistare

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. xPower Watch Series 8 è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare xPower Watch Series 8 è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, xPower Watch Series 8 è in promozione a 59,99 € anziché 119,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

xPower Watch Series 8, recensione e testimonianze

Seguono alcune testimonianze, tra le tante raccolte personalmente, da parte di alcuni clienti che hanno acquistato xPower Watch Series 8.

Antonio 43 anni – Pordenone

Soni una persona sportiva e sempre di corsa, costretta a destreggiarsi tra un impegno e l’altro, che sia per lavoro o per esigenze familiari. Avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a tenere traccia dei miei tanti impegni, che mi ricordasse i miei appuntamenti, che mi permettesse di rilassarmi tra una pausa e l’altra e che monitorasse i miei progressi nello sport. Questo qualcosa è xPower Watch Series 8. Assolutamente consigliato!

Francesca 28 anni – Napoli

Amo seguire la moda e sono anche versatile, perciò, credo proprio che xPower Watch Series 8 sia stato progettato per me. Cambio il colore a seconda delle occasioni e dell’outfit che indosso, lo uso per rispondere alle mail, ma anche ai messaggi su What’s App e, siccome amo mantermi in forma, questo smartwatch speciale mi aiuta a tenere sotto controllo i risultati che raggiungo e quelli che devo ancora raggiungere. Mi sento di consigliarlo davvero a chiunque! xPower Watch Series 8 è adatto a tutte le occasioni e indicato per tutte le persone.