Zanzare in casa: come fare senza zanzariere

In questi giorni d caldo, le zanzare sono ospiti fissi in casa nostra. Scopriamo insieme come liberarcene senza zanzariere.

Le zanzare in casa sono una presenza molesta nelle stagioni più calde dell’anno, nelle zone ad alta umidità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come liberarsi definitivamente dalle zanzare, senza l’uso delle zanzariere.

Zanzare in casa

Generalmente, quando ci ritroviamo a scacciare le zanzare siamo all’aperto. E pure, perché capita di compiere tale azione anche quando siamo in casa? Le zanzare sono i parassiti più irritanti durante la stagione calda. Queste proliferano nelle aree ad alta umidità e sopravvivono succhiando il sangue degli esseri umani e degli animali.

Ritrovarsi a dover scacciare continuamente le zanzare quando siamo finalmente a casa, soprattutto durante una lunga ed estenuante giornata lavorativa, non è di certo il nostro programma. Tuttavia, se dovessimo scorgere una presenza elevata di zanzare all’interno della nostra casa, allora, è tempo di muoversi e capire perché le zanzare sono in casa nostra e come fare per allontanarle.

Zanzare in casa senza zanzariere

Le zanzare sono talmente piccole che riescono ad infilarsi nel più piccolo degli spazi. E’ sufficiente una crepa o una fessura sulla parete, la porta, la finestra o il vetro che queste entrano liberamente in casa nostra. D’altra parte, e sempre per lo stesso motivo, le zanzariere servono a garantirci un senso di sicurezza, ma non impediscono alle zanzare l’accesso nelle nostre case.

E’ bene tener presente che le zanzare si vedono soprattutto nelle aree ad alta umidità, pertanto, il ristagno idrico, come quello che si può creare in una piantina d’appartamento, ad esempio, può attrarre le zanzare femmine, le quali si ritrovano a deporre le loro uova proprio nell’acqua ristagnata, all’interno della piantina.

Eliminare tutte quelle situazioni che possono essere un’attrattiva per le zanzare, dunque, è importante, ma non sempre questa si rivela la soluzione più efficace.

Zanzare in casa: miglior rimedio

Se, da un lato, il nostro obiettivo è quello di sbarazzarci delle zanzare, di certo, dall’altro, non è alla loro uccisione che miriamo. Fortunatamente, esistono delle soluzioni alternative alle soluzioni estreme e nocive per la nostra salute, che ci permettono di liberare, in via definitiva, le nostre case dalle zanzare.

Ecopest è la prima soluzione alternativa alla quale ricorrere per liberare le nostre case dalle zanzare definitivamente. Progettata sulla base di una tecnologia avanzata, che sfrutta l’emanazione di ultrasuoni a bassa frequenza e ad interferenza magnetica, Ecopest rende le nostre case invivibili per le zanzare, i roditori e ogni altra specie di insetto. Il dispositivo elettrico agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq e, se mantenuto in funzione per tutto il corso della giornata e della notte, terrà le nostre case pulite e sicure per 24 ore su 24.

Ecopest, grazie ai benefici e sicurezza è riconosciuto il miglior rimedio contro le zanzare.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Sicuro per la salute dell’uomo e per la salute dei nostri animali domestici, Ecopest può essere reperito esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Ecopest è attualmente in promozione a 49,99 € per due dispositivi. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può pagare in contrassegno, ovvero, direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.