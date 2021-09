11 settembre, messaggio di Biden: Uniti per sconfiggere la paura

New York, 11 set. (askanews) – Joe Biden ha voluto ricordare l’attacco all’America in un videomessaggio diffuso anche sui social network.

“Nei giorni successivi all’11 settembre 2001 abbiamo visto eroismo in luoghi attesi e inaspettati. Abbiamo anche visto qualcosa di molto raro, un vero senso di unità nazionale. Unità e resilienza, la capacità di ricostruire di fronte al trauma”.

Nonostante siano passati 20 anni per il presidente la commemorazione rende tutto dolorosamente attuale.

“Abbiamo imparato che l’unità nazionale è l’unica cosa che non deve mai venire meno. L’unità è ciò che ci rende quello che siamo, l’America al suo meglio. Per me questa è la lezione principale dell’11 settembre” ha detto Biden.

“Unità non vuol dire che dobbiamo pensarla allo stesso modo, ma che dobbiamo avere rispetto e fiducia l’uno verso l’altro e per questa nazione. Noi siamo unici nella storia del mondo, perché siamo la sola nazione basata su un’idea: che

tutti sono stati creati uguali e devono essere trattati in maniera uguale per tutta la vita” ha concluso Biden.