5 cose insuperabili da fare a Cannes

Dal festival del cinema alla scoperta del centro storico, ecco le migliori cose da fare a Cannes



Cannes, Francia – Una delle migliori destinazioni della Costa Azzurra

Cannes è una città di villeggiatura sulla Costa Azzurra e quando la maggior parte di noi pensa a questa città, pensa alle celebrità di Hollywood e al glamour dei festival cinematografici.

Ma. Sebbene il Festival del Cinema di Cannes sia una manifestazione di 12 giorni ricca di star a maggio, ci sono molte cose divertenti da fare a Cannes tutto l’anno.

Ogni volta che visito Cannes trovo sempre qualcosa da esplorare. E dato che il Sud della Francia è uno dei miei obiettivi principali come scrittrice di viaggi, ci vengo spesso, soggiornando in qualsiasi posto, da un convento (durante il Festival del Cinema, nientemeno) a lussuosi hotel a 5 stelle.

Ho anche fatto molte gite di un giorno da Nizza a Cannes, e sì, si può vedere Cannes in un giorno. Essendo una città facilmente raggiungibile a piedi, si tratta di un’ottima base per esplorare altre destinazioni della Costa Azzurra come Eze, Monaco e Antibes.

Detto questo, diamo un’occhiata alle principali attrazioni turistiche di Cannes da vedere.

Panoramica delle cose da fare a Cannes

Cannes ha spiagge sabbiose che battono la maggior parte delle spiagge della Costa Azzurra (di ciottoli).

Ha un ampio lungomare, negozi di design, hotel di lusso esagerati e strade fiancheggiate da incantevoli patii e ristoranti. Ho già detto degli yacht?

Tra i luoghi da visitare a Cannes c’è l’antico quartiere di Le Suquet, che offre un piacevole cambiamento di ritmo, mentre le tranquille Isole di Lérins, al largo della costa, rallentano del tutto il ritmo.

Soprattutto, Cannes è divertente, come se l’esuberante atmosfera del festival del cinema perdurasse tutto l’anno e si diffondesse anche nei viali e nei caffè.

E non preoccupatevi: potete posare sul tappeto rosso in qualsiasi momento dell’anno.

Le migliori cose da fare a Cannes, Francia

1. Passeggiata lungo il Boulevard de la Croisette

È facile paragonare il Boulevard de la Croisette alla Promenade des Anglais di Nizza. Entrambi si snodano lungo il Mediterraneo con vista sul mare ed è facile fare un paragone. Ma ci sono delle differenze.

Dopo Monte Carlo a Monaco, La Croisette vanta la più alta concentrazione di boutique di stilisti della Costa Azzurra. (Dovrei saperlo. Ero ossessionata dalla ricerca di sneakers bianche chic e mi sono infilata in ogni negozio di lusso della Costa Azzurra).

Oltre alle boutique di alta moda come Chanel e Dior, troverete sculture colorate, grandi alberghi e una sfilata di auto sportive costose. Non c’è dubbio: Boulevard de la Croisette è sinonimo di sfarzo.

L’altra faccia della Promenade de la Croisette

La Croisette ha però due facce. Letteralmente. Attraversando la strada verso il lato mediterraneo, il viale si trasforma in un vivace lungomare, con palme, spiagge, stand gastronomici, parchi giochi e sedie blu brillante: tiratene su una, sedetevi e osservate la scena.

Troverete anche un’allegra giostra, quindi è un luogo ideale per trascorrere il tempo a Cannes con la famiglia.

2. Posare sul tappeto rosso

Oh, fate pure. Lo fanno tutti. È sciocco ma iconico, e avere il proprio momento sul tappeto rosso è una delle cose più uniche da fare a Cannes.

Dove si trova il tappeto rosso? Si trova sui gradini dell’edificio del festival del cinema, il Palais des Festivals et des Congrès di Cannes, all’estremità occidentale della Croisette. L’edificio, in stile modernista, sembra troppo utilitaristico per ospitare un evento così scintillante, ma è comunque il centro delle celebrità.

Cosa c’è all’interno del Palais des Festivals et des Congrès di Cannes? Un sacco di posti per vedere i film. L’edificio dispone di 15 sale.

Suggerimento per le visite turistiche: L’Ufficio del Turismo si trova alla base dell’edificio. È utile per prendere una mappa o per ottenere informazioni sui punti di interesse di Cannes che non si trovano online.

Mentre curiosate nella parte anteriore del Palais des Festivals, tenete la testa bassa e cercate le impronte delle mani in bronzo delle celebrità della lista A sulla Walk of the Stars, L’Allée des Stars.

3. Visitare il Vieux Port

Appena superato l’edificio del Palais des Festivals, a ovest, si trova il vecchio porto, il Vieux Port. Qui è possibile avvicinarsi così tanto agli yacht dall’aspetto elegante che sembra giusto che l’élite mondiale vi inviti a salire a bordo. (Potrebbero non essere d’accordo).

Tuttavia, il porto turistico è uno dei luoghi più belli da visitare a Cannes, pieno di barche a vela scintillanti, pescherecci e palazzi galleggianti che contribuiscono all’esclusivo fascino della Costa Azzurra.

4. Assaporate i sapori francesi al Mercato di Forville

Quando si tratta del Mercato di Forville, non si tratta tanto di cosa vedere a Cannes quanto di cosa assaggiare. Situato ai piedi di Le Suquet, il Marché Forville è il posto giusto se avete in programma un picnic o se i prodotti freschi locali vi chiamano per nome. (Cosa c’è nei cantalupi provenzali che li rende così succosi e saporiti? Deliziosi!)

Il Marché Forville è un mercato mattutino, quindi recatevi lì tra le 7.00 e le 13.00. Ma attenzione: il lunedì è un mercato delle pulci.

5. Visitare le isole Lérins

Le Isole di Lérins sono un balsamo per un’anima troppo visitata (che sono io, sempre), e quando avete bisogno di fuggire dalla folla della Costa Azzurra, sono uno dei posti migliori da visitare vicino a Cannes.

Cosa sono le Isole di Lérins? Le Isole di Lérins sono un arcipelago situato nella baia di Cannes.

La più grande, l’Île Sainte-Marguerite (Isola di Santa Margherita), è raggiungibile in soli 15 minuti di traghetto, mentre l’Île Saint-Honorat in 20 minuti. I traghetti partono dall’estremità occidentale del porto.

Come il centro storico di Cannes, le Isole di Lérins furono occupate dai Romani, poi proprietà dei monaci cistercensi che fondarono un monastero sulla sonnolenta Saint-Honorat, tuttora in attività.

Isola di Sainte-Marguerite

L’isola di Sainte-Marguerite, la più grande delle due, è la più visitata e ha un passato affascinante. Qui si trovava la prigione costruita appositamente per l’Uomo dalla Maschera di Ferro, un prigioniero politico il cui nome – e volto – non fu mai rivelato.

La visita alla sua cella a Fort Royal, un’antica fortezza oggi sede del Museo del Mare, è stato il momento storico più importante della mia gita di un giorno a Sainte-Marguerite.

Tra le altre cose da fare qui c’è la visita allo stagno di Batéguier, che attira molti uccelli migratori, e l’esplorazione di sentieri ombreggiati, insenature rocciose e piccole spiagge – portatevi il costume da bagno se ne avete voglia.

Isola di Saint-Honorat

Un’atmosfera tranquilla regna sull’isola di Saint-Honorat, dove i monaci di Lérins risiedono dal V secolo. Visitate la chiesa abbaziale, acquistate vino, miele, olio d’oliva e altri prodotti allettanti prodotti dai monaci e godetevi i sentieri lungo la costa.