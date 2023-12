Vacanze invernali sull’Alpe di Siusi: un soggiorno fiabesco

L’inverno sta ormai bussando alle porte e la magia del Natale è già nell’aria; è tempo di ferie e di vacanze scolastiche. È quindi il momento giusto per programmare una settimana bianca in un luogo immerso nella natura dolomitica: l’Alpe di Siusi, il più vasto altipiano europeo. Qui è possibile vivere un soggiorno fiabesco e godersi le cime dolomitiche rese candide dalla neve.

La stagione invernale è iniziata il 7 dicembre e fino al 7 aprile 2024 sarà possibile mettersi gli sci ai piedi o magari praticare snowboard, lanciarsi lungo le piste innevate con lo slittino oppure ciaspolare.

Perché scegliere l’Alpe di Siusi?

Perché scegliere l’Alpe di Siusi per una vacanza invernale? È facile rispondere a questa domanda: perché vi troverete in uno dei comprensori sciistici più apprezzati al mondo. Se amate lo sci alpino qui potrete piacevolmente sbizzarrirvi lungo i circa 70 km di piste (insieme con quelli della Val Gardena sono circa 181) sulle quali è garantito, se necessario, l’innevamento artificiale.

Se invece prediligete lo sci di fondo troverete circa 80 km di piste dove potrete praticare lo skating o il classico.

Avrete anche la possibilità di divertirvi con lo slittino perché non mancano le piste per questa attività (pista Bullaccia, pista Molignon, pista Zallinger e diverse altre).

Se la vostra specialità è invece lo snowboard non temete: sull’Alpe di Siusi c’è un bellissimo Snowpark lungo circa 1,5 km e con 40 ostacoli; è particolarmente noto fra gli appassionati e ha anche ricevuto svariati premi (Best Park, Best Innovation, Best Marketing, Best Project e Best Event).

Sull’Alpe di Siusi inoltre troverete circa 60 km di itinerari escursionistici invernali preparati alla perfezione ai quali dovete aggiungere altri 50 km di percorsi marcati per camminare con le ciaspole ai piedi.

Dove soggiornare sull’Alpe di Siusi?

Dopo aver letto quanto riportato in precedenza volete qualche altro motivo per un soggiorno invernale da queste parti?

Ve ne diamo uno: prenotate la vostra vacanza in questo magnifico hotel 4 stelle a Castelrotto, l’hotel Abinea, e la vostra vacanza sarà davvero perfetta.

Stiamo infatti parlando di una struttura di altissimo livello che si caratterizza per un’offerta di servizi particolarmente vasta. All’interno di questo 4 stelle troverete una piscina riscaldata, un elegante e attrezzato centro benessere e un’ampia zona relax. Potrete rilassarvi e disintossicarvi con varie saune a tema, bagno di fieno altoatesino ecc.

Se lo desiderate potrete anche richiedere trattamenti wellness per single o coppie nell’elegante Day SPA.

Un cenno lo merita poi l’offerta gastronomica: la colazione – servita dalle ore 07:15 fino alle ore 10.15 – offre una scelta vastissima, dal dolce al salato.

All’ora di pranzo è possibile effettuare ordinazioni à la carte, mentre alla sera è disponibile un menu a quattro portate particolarmente ricco, un mix perfetto tra tradizione altoatesina e cucina mediterranea.

Alpe di Siusi: i mercatini dell’Avvento

Soggiornando sull’Alpe di Siusi avrete infine anche la possibilità di visitare gli affascinanti e coloratissimi mercatini dell’Avvento. Uno si tiene a Castelrotto fino al 30 dicembre 2023, mentre a Fiè allo Sciliar si va dall’8 dicembre fino al 3 gennaio 2024.