Il Molise è una piccola regione tutta da scoprire, che racchiude autentici gioielli: bellissimi borghi medievali adagiati sulle colline o arroccati sulle montagne, che sembrano fermi nel tempo e regalano scorci davvero suggestivi ad ogni angolo.

Camminare per le viuzze acciottolate di questi centri storici è come fare un salto nel passato, tra palazzi nobiliari, splendide chiese, castelli arroccati e vestigia di un glorioso passato che arriva fino all’epoca dei Sanniti.

In questo articolo vi presenteremo alcuni borghi del Molise che vi consigliamo di visitare. Alcune informazioni le abbiamo ricavate da alcuni articoli pubblicati su Viaggiaresereni.it.

Sepino

Sepino sorge nell’entroterra molisano, ai piedi del Matese, ed è considerato uno dei borghi più belli della regione. Di origini sannitiche, conserva importanti resti archeologici di epoca romana, tra cui spiccano le rovine dell’antica Saepinum, città di origine sannita poi municipium romano. Da vedere le terme, il teatro, le mura megalitiche e le botteghe artigiane che animano il centro storico del paese.

Pietrabbondante

Adagiato alle pendici del massiccio del Matese, Pietrabbondante è anch’esso un borgo di remote origini sannitiche. Dominato dall’imponente Tempio Italico-Sannitico, è un vero e proprio museo archeologico a cielo aperto. Il sito conserva i resti del tempio dedicato al dio Vitto, divinità principale del popolo dei Sanniti Pentri. Da ammirare anche la fonte sacra e il teatro di epoca augustea.

Agnone

Conosciuta come la “Atene del Sannio”, Agnone è uno dei borghi medievali più suggestive dell’Appennino molisano. Il centro storico è un dedalo di vicoli, palazzi nobiliari e chiese che conservano affascinanti opere d’arte. Sono di grande interesse la Fonderia Pontificia Marinelli, una delle più antiche fonderie di campane al mondo, e i laboratori artigianali per la lavorazione di campane, rame, oro, argento e ferro battuto.

Capracotta

Adagiato a 1.421 metri di quota tra i monti del Matese, Capracotta è il comune più elevato degli Appennini. Bandiera Arancione del TCI per la bellezza del suo centro storico, è una località molto amata dagli amanti della montagna, sia d’inverno per gli sport sulla neve sia d’estate per il trekking. Imperdibili una passeggiata nel borgo medievale con le sue viuzze acciottolate e la Piazza Stanislao Falconi con la seicentesca chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

Frosolone

Arroccato sul versante occidentale del massiccio del Matese, Frosolone è un caratteristico borgo medievale famoso soprattutto per i coltelli artigianali, dei veri capolavori di arte coltellinistica realizzati dalle botteghe del posto secondo tecniche antiche. Passeggiando per il centro storico, si resterà ammaliati da case in pietra, antichi portali, nobili palazzi e dalla splendida vista sulle vallate sottostanti.

Sant’Angelo Limosano

Inserito nel club dei Borghi più belli d’Italia, Sant’Angelo Limosano è un tipico borgo fortificato che sorge su uno sperone roccioso nella valle del fiume Trigno. Il paese è dominato dall’imponente castello normanno-angioino e conserva un delizioso centro storico con la Cattedrale di San Michele Arcangelo, splendido esempio di arte romanico-gotica. Assolutamente da non perdere!

Oratino

Nel cuore del Molise, a una decina di chilometri dal capoluogo di regione, sorge Oratino arroccato su uno sperone roccioso. Il paese è un gioiello medievale da scoprire, con le chiese rupestri scavate nel masso della rocca e impreziosite da affreschi bizantineggianti, le case-torri e i resti del castello medievale che domina il borgo e offre uno splendido panorama a 360° sulle colline circostanti.

Guardialfiera

Inserito anch’esso tra i Borghi più belli d’Italia, Guardialfiera è un autentico gioiello arroccato su un colle che domina la vallata del Biferno. Il fascino del borgo risiede nel suo impianto medievale splendidamente conservato, con il Castello Aragonese e un intrico di vicoli, scalinate e archi che regalano scorci davvero suggestivi ad ogni angolo.

Larino

In provincia di Campobasso, Larino vanta origini antichissime: prima fu un insediamento italico, poi un importante centro sannita, quindi municipium romano e infine roccaforte longobarda. Il suo centro storico medievale custodisce tesori come la splendida Cattedrale, il Museo Diocesano e la torre normanno-sveva Frentana. Imperdibile anche la zona archeologica, con i resti dell’anfiteatro romano e delle terme.

Venafro

Circondata da oliveti e attraversata dal fiume Volturno, Venafro è una cittadina dal glorioso passato, con testimonianze che vanno dall’epoca romana al Medioevo. La sua bellezza risiede principalmente nel suggestivo centro storico con l’ottocentesca Villa Comunale, la trecentesca cattedrale di San Nicandro e il Castello Pandone che domina l’intera vallata. Fuori le mura meritano una visita anche le austere mura ciclopiche, tra le meglio conservate d’Italia.

Trivento

Arroccata su uno sperone roccioso che domina la valle del fiume Trigno, Trivento è una cittadina medievale che conserva preziose testimonianze del suo passato. Passeggiando tra le viuzze si incontrano palazzi nobiliari, archi e portali antichi, botteghe artigiane, chiese romaniche e barocche. Da non perdere il castello ed il centro storico con la Cattedrale di San Nazzario, gioiello di arte romanica e gotica.

Montefalcone nel Sannio

Nel cuore dell’Appennino molisano, circondato da boschi secolari, sorge il minuscolo borgo di Montefalcone nel Sannio. Camminando tra le sue strettissime vie lastricate in pietra è come fare un tuffo indietro nel tempo fino al Medioevo. La vista spazia dalle vette del massiccio del Matese fino al mare Adriatico, regalando un panorama mozzafiato. Assolutamente imperdibili la chiesa di San Giacomo e il belvedere panoramico!

Roccavivara

Arroccato su una rupe rocciosa a strapiombo sulla valle del fiume Trigno, Roccavivara è una perfetta cartolina del Molise, con le sue casette in pietra addossate una sull’altra e le viuzze acciottolate. Da visitare il castello ducale baronale che domina il borgo e la chiesa parrocchiale che conserva una bellissima statua in legno della Madonna con Bambino del Quattrocento.

Casalciprano

Piccolo e pittoresco borgo medievale situato alle pendici del monte Caraceno, nel cuore dell’Appennino molisano, Casalciprano è un luogo senza tempo dove il silenzio regna sovrano. Dalla piazza principale si dipartono piccole viuzze e scalinate che si arrampicano fino alle mura di cinta e alla torre cilindrica normanna superstite del castello medievale, da cui si gode una vista mozzafiato.

Piccoli gioielli come Sepino, Pietrabbondante, Agnone, Capracotta, Frosolone, Sant’Angelo Limosano, Oratino, Guardialfiera, Larino, Venafro, Trivento, Montefalcone nel Sannio, Roccavivara e Casalciprano rendono il Molise una regione tutta da scoprire, perfetta per un tour alla ricerca dei borghi medievali più autentici e suggestivi dell’Appennino.

Fonte immagine di apertura: Wikipedia.