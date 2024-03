Dedalo Tour: alla scoperta del Mare in Italia

Siete pronti per un'emozionante novità? Dedalo Tour è lieta di presentare il suo sito web rinnovato, il portale di viaggi online che vi farà vivere un'avventura mozzafiato alla scoperta del mare in Italia!

Dedalo Tour vi offre una vastissima selezione di hotel e villaggi turistici nelle più affascinanti e suggestive località costiere d’Italia: dalla Calabria alla Sardegna, passando per la Sicilia, la Puglia e la Campania. Oltre a garantire ai clienti le migliori tariffe disponibili sul mercato, Dedalo Tour permette di acquistare pacchetti con diverse opzioni di trasporto per vivere la vacanza in tutta comodità.

I pacchetti di Dedalo Tour

Dedalo Tour presenta la nuova offerta Mare in Italia, offrendo pacchetti combinati con nave e volo, che vi permetteranno di vivere un’esperienza indimenticabile e completa. Ma non è finita: il portale, per i sognatori, offre pacchetti nave + soggiorno dai porti di Genova, Civitavecchia e Napoli, per raggiungere le incantevoli isole di Sicilia e Sardegna.

E chi per preferisce l’aereo niente paura: Dedalo Tour offre pacchetti volo + soggiorno dai principali aeroporti italiani, con trasferimenti inclusi, che vi permetteranno di raggiungere la vostra meta senza preoccupazioni e di rendere il vostro viaggio ancora più speciale.

Con i pacchetti tutto incluso, potrete dire addio allo stress dei dettagli logistici e iniziare a rilassarvi sin dal primo momento!

Formula Vacanza Zero Rischi

Dedalo Tour offre la Formula Vacanza Zero Rischi, che consente di prenotare la vacanza dei sogni con soli 100€ e saldare tutto a 30 giorni dalla partenza. Flessibilità e sicurezza saranno le parole d’ordine per una vacanza indimenticabile.

Scopri il Mare in Italia con Dedalo Tour

Se avete intenzione di esplorare le bellezze dell’Italia, le offerte di Dedalo Tour sono quelle giuste per voi! Grazie ai pacchetti che includono i villaggi turistici riuscirete a scoprire dei mondi nuovi e ricchi di sorprese, il tutto a portata di click.

Sicilia: un’esperienza unica tra mare e cultura

Non potete perdervi la magia della Sicilia. I villaggi turistici in Sicilia uniscono perfettamente il relax delle spiagge dorate alla scoperta dei tesori culturali della regione. Gustate la deliziosa cucina locale, visitate luoghi antichi dall’atmosfera unica e lasciatevi coccolare dalla calorosa ospitalità dei siciliani.

Sardegna: un paradiso di spiagge incontaminate

Un paradiso di spiagge incontaminate vi attende nei villaggi turistici in Sardegna, dove potrete vivere un’esperienza che vi lascerà senza fiato. Abbandonate ogni preoccupazione e immergetevi nella bellezza dei paesaggi sardi, tra natura incontaminata, spiagge di sabbia bianca e mare cristallino, che ne fanno uno dei posti più affascinanti del Mediterraneo. Lasciatevi conquistare dalle tradizioni locali e dagli sport che la Sardegna ha da offrire per una vacanza indimenticabile!

Calabria: tra natura e tradizione culinarie

Tra la natura e le tradizioni culinarie, la Calabria propone un’esperienza unica. I villaggi turistici vi regaleranno un’esperienza autentica in un ambiente naturale mozzafiato. Esplorate le montagne e godetevi le bellissime spiagge calabresi, assaporando il vero sapore della cucina locale. Non perdetevi l’accoglienza calorosa della gente del posto, sempre pronta ad aiutarvi e a farvi divertire!

Puglia: incanto tra storia e mare cristallino

Scoprite l’incanto tra storia e mare cristallino nella bellissima Puglia! Nei villaggi turistici, potrete godervi le meraviglie della città storica di Alberobello e Lecce. Rilassatevi sulle spiagge pugliesi e scoprite la cultura e l’arte locale. E non dimenticatevi di provare la cucina tradizionale di questa regione, squisita e tipicamente caratteristica.