Viaggi in Cina: niente più visto per cittadini italiani, francesi, tedeschi, olandesi, spagnoli e malesi

Viaggi in Cina: niente più visto per cittadini italiani, francesi, tedeschi,...

I viaggi in Cina saranno più semplici per i cittadini italiani per cui non è previsto il visto di ingresso per un periodo limitato.

Poche settimane fa, la Cina ha annunciato una revisione delle proprie politiche di ingresso per i cittadini di cinque nazioni europee – Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania e Spagna – oltre alla Malesia. Questa modifica, valida dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024, permetterà ai viaggiatori di entrare nel Paese senza la necessità di un visto, per un periodo fino a 15 giorni.

Tale decisione rappresenta un cambiamento significativo per un Paese noto, da sempre, per il suo rigido controllo delle frontiere. La nuova politica, infatti, semplifica notevolmente i viaggi verso la Cina, una nazione dove, precedentemente, acquisire un visto si rivelava un processo oneroso e complesso, sia in termini economici che procedurali. La modifica dovrebbe durare fino al 30 novembre 2024, ma si prevede che, in caso di risultati favorevoli, possa essere non solo prorogata ma anche ampliata.

In un contesto di rafforzamento delle relazioni internazionali e di crescita economica, la Cina sembra volersi trasformare in un Paese più accogliente per turisti e investitori stranieri. Questa nuova apertura, non a caso, potrebbe avere un impatto significativo sul turismo e sul commercio internazionale, offrendo nuove opportunità sia per le imprese che per i singoli viaggiatori.

La nuova regolamentazione attiva consente tutti i tipi di viaggi, che siano d’affari, di turismo, per effettuare visite ad amici e parenti o semplicemente per motivi di transito, con l’unico limite della durata massima del soggiorno, fissata a 15 giorni.

