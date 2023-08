L’isola d’Elba in 7 giorni: cosa vedere e cosa fare

Finalmente è arrivato il tanto atteso periodo delle vacanze estive e non si vede l’ora di passare una settimana di puro divertimento, sole, mare e sport acquatici all’isola d’Elba. Questa è una delle isole più belle e più grandi dell’Arcipelago Toscano, ricca di cultura, spiagge paradisiache e tantissime attività all’aperto per scoprire la sua natura incontaminata. L’isola d’Elba, inoltre, è famosa soprattutto per aver dato asilo a Napoleone Bonaparte durante il suo esilio, qui infatti è possibile visitare Villa San Martino, una meta che da non perdere se si è appassionati di storia. Una volta che si sarà pianificato il proprio itinerario per i sette giorni e preparato tutto quello che occorre nei bagagli, bisogna solamente prenotare il viaggio. L’isola d’Elba si raggiunge facilmente via mare con il traghetto, la modalità più comoda per portare con sé la propria auto e spostarsi in libertà anche nelle zone che difficilmente si raggiungono con i mezzi pubblici. Prenota online il tuo traghetto Corsica Sardinia Ferries per l’isola d’Elba con TraghettiPer e preparati a un viaggio fantastico.

Ecco un possibile itinerario per visitare questa bellissima isola in sette giorni.

Una settimana all’isola d’Elba

L’isola d’Elba è suddivisa in 7 comuni e fa parte della provincia di Livorno e dell’Arcipelago della Toscana insieme ad altre isole più piccole. Questa splendida isola regala ogni anno vacanze indimenticabili ai turisti che possono godere delle sue bellezze e della sua natura selvaggia senza tempo. Iniziando l’itinerario da Portoferraio ci si può godere il mare e il sole della spiaggia di Sansone, un lido circondato da falesie bianche che si tuffano nel mare cristallino con sfumature che vanno dall’azzurro al turchese. La sensazione che si può provare qui è quella di nuotare in acque tropicali, in cui è possibile trovare un masso forato dedicato ai tuffi. Una parte dell’isola è ottima per le escursioni particolarmente impegnative, in particolare è consigliato ai più abili il percorso naturalistico porta alla cima del Monte Capanne, la montagna più alta dell’isola. Dalla cima di questo monte potrete ammirare un panorama meraviglioso che vi lascerà a bocca aperta.

Per gli amanti della storia c’è il Castello di Volterraio, un’imponente fortificazione che risale all’anno Mille. Questa struttura fu costruita su un sito etrusco pre-esistente. Villa San Martino è tappa obbligata, la dimora nella quale Napoleone passò il suo esilio sull’isola.

Un’altra tappa da non perdere per grandi e piccini è il Parco Minerario di Portoferraio nato nel 1991, al suo interno sono custodite delle meraviglie geominerarie senza eguali. Poi ci sono le Miniere di Capoliveri e il Museo minerario che si trovano sul Monte Calamita, chiamato così per la forte presenza di magnetite. Nel museo si può conoscere la storia delle miniere di ferro e dei cavatori. Per gli amanti della natura e dei percorsi naturalistici è consigliabile una visita al Laghetto di Terra Nera, le sue meravigliose acque lo rendono la meta ideale per una giornata all’insegna del relax insieme alla famiglia. Se si sta viaggiando insieme ai propri bambini è bene visitare anche l’acquario dell’Elba in cui si possono ammirare le tartarughe marine, i coloratissimi pesci e alcuni esemplari di squali.