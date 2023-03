20 anni di spettacoli dal vivo al Teatro Repower di Milano

Milano, 14 mar. (askanews) – La storia dello spettacolo a Milano passa anche dal grande contributo del Teatro Repower che festeggia 20 anni di spettacolo dal vivo, emozioni e applausi. Con uno sguardo al futuro, è l’occasione per ripercorrere l’energia positiva che ha caratterizzato questi anni: oltre 500 eventi, più di 2000 giornate, il contributo di centinaia di artisti e produzioni di calibro nazionale e internazionale, la fiducia a realtà emergenti, la promozione della cultura teatrale presso scuole e famiglie e il supporto costante a iniziative con finalità benefica.

Negli anni, il Teatro Repower ha accolto più di 3.000.000 di spettatori, contribuendo in modo decisivo a sviluppare il mercato dei musical e dell’intrattenimento dal vivo nel nostro Paese e confermandosi punto di riferimento, per il pubblico milanese e per un più ampio bacino di spettatori da tutto il Nord Italia.