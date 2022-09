25 anni fa moriva Madre Teresa: Calcutta si prepara a celebrare la santa

Madre Teresa di Calcutta morì il 5 settembre 1997. 25 anni dopo, la città indiana si prepara a celebrare la suora, santificata nel 2016 da Papa Francesco.

Un nuovo centro per i bambini di strada delle Missionarie della Carità, l’ordine fondato da Madre Teresa, sarà inaugurato nella centralissima Park Street di Calcutta lunedì 5 settembre 2022.

Madre Teresa di Calcutta morì il 5 settembre 1997

Il 5 settembre 2022 segnerà anche i 25 anni dalla morte di Madre Teresa di Calcutta, la suora di origine macedone proclamata beata nel 2003 da Giovanni Paolo II e santa nel 2016 da Papa Francesco, per la quale ci saranno delle celebrazioni.

In tutta l’India ci saranno delle celebrazioni per la santa

Per l’occasione, la casa madre delle Missionarie della Carità aprirà le sue porte ai fedeli poco dopo l’alba, in modo da permettere a coloro che vorrano di partecipare alla messa nella sala in cui si trova la tomba della santa.

“Le comunità dei cattolici terranno messe e momenti di preghiera in tutta l’India per ricordare la figura e l’esempio della madre”, hanno confermato all’Ansa dalla Nunziatura apostolica di Delhi.

“Portiamo avanti l’eredità della Madre”

“Continuiamo a portare avanti l’eredità della Madre, offrendo gratuitamente tutto il bene che possiamo”, ha dichiarato suor Mary Joseph, superiora generale delle Missionarie della Carità dai primi mesi del 2022.

Leggi anche: Atterraggio d’emergenza su un’isola per un volo con italiani a bordo

Leggi anche: Trump lancia la sfida: “Cacceremo il nemico degli Usa Joe Biden”