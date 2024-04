25 Aprile, Lollobrigida: polemiche indeboliscono momento fondante

Milano, 22 apr. (askanews) - "Finché saranno questi i termini di una festa unificante come il 25 aprile si indebolirà un momento fondante per la nostra storia repubblicana, più che rafforzarlo. Queste polemiche strumentali servono a qualcuno che non ha altro da dire e quindi noi non partecipiamo ...

Milano, 22 apr. (askanews) – “Finché saranno questi i termini di una festa unificante come il 25 aprile si indebolirà un momento fondante per la nostra storia repubblicana, più che rafforzarlo. Queste polemiche strumentali servono a qualcuno che non ha altro da dire e quindi noi non partecipiamo alle polemiche, partecipiamo invece a festeggiare la ricorrenza. Dopodiché speriamo che si ricominci a parlare dei problemi degli italiani o delle opportunità come la giornata di oggi per il mondo dell’Agricoltura”. Lo ha detto, rispondendo a una domanda sul 25 aprile, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine della presentazione da parte di Generali dell’Oasi Gregorina affiliata al Wwf a Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forli-Cesena), all’interno dell’omonima tenuta del Gruppo Leone Alato.