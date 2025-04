Per celebrare il 25 aprile, la Giornata della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all’Altare della Patria per deporre la corona d’alloro. Con lui le più alte cariche dello Stato.

25 aprile, Sergio Mattarella all’Altare della Patria per deporre la corona d’alloro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per celebrare come da tradizione il 25 aprile, la Giornata della Liberazione, si è recato all’Altare della Patria per deporre la corona d’alloro al Milite Ignoto.

La Festa della Liberazione quest’anno è arrivata al suo ottantesimo anniversario. Il Capo dello Stato è stato accolto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto.

25 Aprile, Sergio Mattarella all’Altare della Patria: le alte cariche dello Stato presenti

Come visto per la cerimonia in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all’Altare della Patria per deporre la corona d’alloro al Milite Ignoto. Accolto da Crosetto, con Mattarella erano presenti le più alte cariche dello Stato: la Premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. A fine cerimonia, Mattarella è salito sull’auto presidenziale direzione Genova, per altre iniziative per il 25 aprile.