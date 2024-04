25 Aprile, Mazzeo: Mattarella in Toscana è motivo di orgoglio

Firenze, 24 apr. (askanews) - "Questo è un 25 aprile di libertà. In un tempo in cui a Scurati viene impedito di poter raccontare il proprio monologo, noi dobbiamo chiedere più libertà, quella libertà per cui ha combattuto chi ha resistito durante gli anni del nazifascismo, quella libertà che c...

Firenze, 24 apr. (askanews) – “Questo è un 25 aprile di libertà. In un tempo in cui a Scurati viene impedito di poter raccontare il proprio monologo, noi dobbiamo chiedere più libertà, quella libertà per cui ha combattuto chi ha resistito durante gli anni del nazifascismo, quella libertà che come un fiore va annaffiato giorno dopo giorno, quella libertà che richiede l’impegno di ciascuno di noi”.

Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

“Io sono orgoglioso che anche a valle della legge regionale che abbiamo istituito per gli 80 anni della Liberazione e delle stragi nazifasciste, il presidente Mattarella abbia scelto di celebrare il 25 aprile in Toscana, a Civitella Val di Chiana. Domani è un giorno di festa per la comunità di Civitella, ma anche un modo per dire che la Toscana ha scelto e sempre sceglierà di stare dalla parte giusta della storia, quella della democrazia e della libertà”, aggiunge Mazzeo.